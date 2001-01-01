Егор проводит ещё 1 экскурсию

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Закат и рассвет с видом на Эльбрус!

Провести ночь и встретить утро в палаточном лагере на плато Бермамыт

Егор
Егор – Гид из Пятигорска
Мы отправляемся на плато Бермамыт — лучшую площадку для наблюдения за Эльбрусом и одно из красивейших мест Кавказа.

Вы увидите снежную шапку горного великана в огнях заката и мягких лучах рассвета.

А еще услышите легенды этих мест, позавтракаете среди облаков и сделаете фантастические фотографии 📸.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 15 000 ₽ за экскурсию

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Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!

Что вас ожидает

Эльбрус от заката до рассвета
Из Пятигорска на встречу с Эльбрусом мы выезжаем днем, чтобы приехать на место до заката и без спешки подготовить комфортный палаточный лагерь для ночевки. Мы поднимемся на плато с потрясающим видом на горного гиганта, обрамленного склонами хребта Скалистый. Когда солнце ☀️ приблизится к горизонту, мы уже будем готовы в полной мере наслаждаться горными ⛰️ панорамами в красках заката. Красавец Эльбрус, отдаленный от нас на 30 км, из-за своих исполинских размеров будет виден как на ладони — ни с чем не сравнимое зрелище! А красочный рассвет среди облаков и завтрак с видом на одну из главных вершин Кавказа станут отличным началом нового дня.

Легенды плато Бермамыт
Я поделюсь любопытными историями плато, которое стало местом притяжения путешественников уже в первой половине 19 века. А еще вы услышите карачаевское предание об Эльбрусе и плато Бермамыт — ведь у каждого уголка горного Кавказа есть свои самобытные легенды и интересные переводы названий с местного языка.

Кому подойдет путешествие

Любителям пейзажной фотографии 📸 и всем, кто мечтает увидеть самые впечатляющие панорамы Эльбруса в идеальное время суток.

Организационные детали

  • В стоимость включен транспорт и питание на маршруте
  • Я предоставлю всё снаряжение, необходимое для ночевки: палатку, коврик, спальник
  • С собой обязательно стоит взять теплые вещи (термобелье, штаны, пуховик, шапку, перчатки)
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!
Закат и рассвет с видом на Эльбрус!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Егор, я организую авторские экскурсии по всему Северному и Южному Кавказу. Постоянно исследую новые места и знакомлюсь с интересными людьми. Это больше, чем хобби или работа — это моя жизнь!
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Егор проводит ещё 1 экскурсию

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