Егор проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Эльбрус от заката до рассвета

Из Пятигорска на встречу с Эльбрусом мы выезжаем днем, чтобы приехать на место до заката и без спешки подготовить комфортный палаточный лагерь для ночевки. Мы поднимемся на плато с потрясающим видом на горного гиганта, обрамленного склонами хребта Скалистый. Когда солнце ☀️ приблизится к горизонту, мы уже будем готовы в полной мере наслаждаться горными ⛰️ панорамами в красках заката. Красавец Эльбрус, отдаленный от нас на 30 км, из-за своих исполинских размеров будет виден как на ладони — ни с чем не сравнимое зрелище! А красочный рассвет среди облаков и завтрак с видом на одну из главных вершин Кавказа станут отличным началом нового дня.

Легенды плато Бермамыт

Я поделюсь любопытными историями плато, которое стало местом притяжения путешественников уже в первой половине 19 века. А еще вы услышите карачаевское предание об Эльбрусе и плато Бермамыт — ведь у каждого уголка горного Кавказа есть свои самобытные легенды и интересные переводы названий с местного языка.

Кому подойдет путешествие

Любителям пейзажной фотографии 📸 и всем, кто мечтает увидеть самые впечатляющие панорамы Эльбруса в идеальное время суток.

Организационные детали