Шато Эркен — островок Европы на Кавказе

Замок 🏰 «Chateau Erken» (Шато Эркен) — уникальное по своей красоте место, которое расположено в Кабардино–Балкарии на фоне величественного Эльбруса среди виноградных лоз и облагороженных деревьев. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете много интересных и полезных фактов, о выращивании винограда и виноделии, свойствах вина, правилах его выбора, хранения и употребления.

Экскурсия ⛳ по столице Кабардино-Балкарии

Нальчик — город 🏙️ с богатейшей историей, множеством культурных и природных памятников. Город 🏙️, расположенный 400-600 м над уровнем моря 🌊, окружен горами Кавказа. Вы увидите панораму хребтов гор ⛰️ Кавказа. В экскурсию ⛳ входит посещение городского парка, который состоит из трёх аллей : Липовой, Центральной и Комсомольской. В верхней его части находится зоопарк 🌳 и смотровая вышка в виде башни. С вышки хорошо видны озёра, курортная часть города, канатная дорога и гора Большая Кизиловка. По горе Малой Кизиловке протянулась канатная дорога. Желающие могут воспользоваться канатной дорогой и насладиться пейзажами города и гор ⛰️.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.