Яркий новогодний тур из Пятигорска, Нальчика и Владикавказа на комфортном автобусе по самым популярным достопримечательностям Грузии — Тбилиси, Кахетия, Джвари, Мцхета. Море вкусностей и горячее гостеприимство ждут вас!
Описание тура
Приглашаем вас встретить новый год в Грузии! Мы с вами соберемся за длинным столом, ломящимся от сациви, хачапури и домашнего вина. Здесь «Гамарджоба!» звучит как тост за новую главу, а чача льется рекой как символ щедрости жизни. В первый день Нового года вы как следует отдохнете, и после первого завтрака отправитесь на неспешную прогулку с гидом по улочкам старого Тбилиси. Вы увидите и прикоснетесь:
- Взметнувшуюся к небу Цминда Самеба (храм Пресвятая Троица) — символ новой Грузии.
- Очаровательный театр марионеток с мудрым «Ангелом времени» на башне.
- Древнейшую церковь Анчисхати, хранящую дыхание VI века.
Новогодние ярмарки на площади Орбелиани — где пахнет гвоздикой, корицей и чурчхелой. Вечер — ваш. Чтобы просто потеряться в лабиринтах старого города, выпить кофе в крошечной кофейне и загадать желание на Мосту мира. 2 января — День судьбы («Бедоба») в сердце Кахетии Мы отправляемся в край солнца, вина и вечности — Кахетию. Нас ждет:.
- Крепость Уджарма — молчаливый страж веков, с террас которого открываются дух захватывающие виды.
- Монастырь Шуамта - Сказочный монастырь, окруженный чудесами природы и пронизанный духом древности. Затерянный мир среди гор.
- Сердце Кахетии — Телави, прогулка по городу и рынку • знаменитая корпорация «Киндзмараули». Здесь, в царстве вина, вас ждет экскурсия и дегустация божественного напитка.
- Апофеоз дня — мастер-класс по грузинской кухне. Вы не просто попробуете, вы прикоснетесь к тайне: под руководством гостеприимных хозяев собственными руками приготовите настоящие грузинские блюда, а затем сядете за общий стол, чтобы оценить результат. Это момент чистой, вкусной радости. На следующий день мы прощаемся с Тбилиси и возвращаемся домой. По пути нас еще ждет достопримечательность, воспетая Лермонтовым — монастырь Джвари (VI век), парящий над слиянием Арагви и Куры. Здесь душа замирает от красоты и древней.
30.12.2025 - 3.01.2026
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тбилиси
- Кахетия
- Мцхета
- Джвари
- Сигнаги
Что включено
- Экскурсии по программе
- Транспортные услуги
- Проживание в отеле в Тбилиси (двухместные, трехместные и четырехместные номера)
- Завтраки
- Новогодний банкет
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Дополнительные развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск автовокзал
Завершение: Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: 30.12.2025 - 3.01.2026
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
