Приглашаем вас встретить новый год в Грузии! Мы с вами соберемся за длинным столом, ломящимся от сациви, хачапури и домашнего вина. Здесь «Гамарджоба!» звучит как тост за новую главу, а чача льется рекой как символ щедрости жизни. В первый день Нового года вы как следует отдохнете, и после первого завтрака отправитесь на неспешную прогулку с гидом по улочкам старого Тбилиси. Вы увидите и прикоснетесь:

Взметнувшуюся к небу Цминда Самеба (храм Пресвятая Троица) — символ новой Грузии.

Очаровательный театр марионеток с мудрым «Ангелом времени» на башне.

Древнейшую церковь Анчисхати, хранящую дыхание VI века.

Новогодние ярмарки на площади Орбелиани — где пахнет гвоздикой, корицей и чурчхелой. Вечер — ваш. Чтобы просто потеряться в лабиринтах старого города, выпить кофе в крошечной кофейне и загадать желание на Мосту мира. 2 января — День судьбы («Бедоба») в сердце Кахетии Мы отправляемся в край солнца, вина и вечности — Кахетию. Нас ждет:.

