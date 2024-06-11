Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра

Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Архыз — настоящая жемчужина Кавказа: живописные водопады среди гор, бурные реки, отлично подходящие для рафтинга, ароматные леса, по которым приятно неспешно кататься верхом. Здесь есть все для размеренного отдыха и перезагрузки.

За два дня вы восстановите свои силы, насладитесь фантастическими пейзажами и попробуете вкуснейшие шашлыки.
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Путешествие подходит любой категории граждан, а также для детей (кроме людей с ограниченными возможностями — маршруты хоть и не требуют специальной подготовки, но некоторые подъемы в гору могут быть трудными).
При себе необходимо иметь паспорт РФ (свидетельство о рождении детям), спортивную удобную одежду, кроссовки, головной убор на случай жары.

Проживание. Отель в Пятигорске. Размещение в 2-4-местных номерах.

Питание. Не входит в стоимость тура. Вы сможете попробовать вкуснейший шашлык и другие кавказские блюда.

Дети. Путешествие подходит для семей с детьми, маршруты не требуют специальной подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и экскурсия по Пятигорску

Мы встретим вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале (как вам удобнее) и отвезём в гостиницу Пятигорска. Разместимся там и отправимся на обзорную экскурсию по городу вместе с опытным гидом. После этого у вас будет свободное время, чтобы прогуляться самостоятельно, выбрать подарки и сувениры или пофотографироваться. Вы можете попробовать целебную воду в бюветах, подняться на гору Машук или прогуляться по лермонтовским местам. Мы можем порекомендовать, куда сходить и что попробовать.

Встреча и экскурсия по ПятигорскуВстреча и экскурсия по ПятигорскуВстреча и экскурсия по ПятигорскуВстреча и экскурсия по Пятигорску
2 день

Архыз

Утром выезжаем в Архыз. Вы можете выбрать программу за доплату на своё усмотрение: прокатиться по канатной дороге на смотровую площадку (1000-1500 руб. с человека), рафтинг (1000 руб. с человека), отправиться в конную прогулку (500 руб. с человека) или прокатиться на джипах к водопадам (6000 руб. за машину).

Вечером возвращаемся в Пятигорск (возможен трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал).

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту или на ж. - д. вокзале
  • Услуги гида по Пятигорску
  • Проживание в гостинице
  • Трансфер Пятигорск-Архыз-Пятигорск
  • Минимальное количество туристов - 2 человека
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Минеральных Вод и обратно
  • Дополнительные развлечения: рафтинг (1000 руб. с человека), конные прогулки (500 руб. с человека), канатная дорога (1000-1500 руб. с человека), джипинг к водопадам (6000 руб. за машину)
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажиГорыВодопады

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