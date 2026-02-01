Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе
Прокатиться по канатной дороге до высоты 3850 м, полюбоваться озером Гижгит и посетить некрополь
Начало: Пятигорск, 9:00
21 фев в 09:00
7 мар в 09:00
29 400 ₽ за человека
Экспресс-тур в Домбай с лёгкими треккингами: Алибекский водопад и Мусса-Ачитарские озёра
Погулять по Тебердинскому нацпарку, подняться в горным озёрам и исследовать Сырные пещеры
Начало: Пятигорск, 7:30
23 июл в 07:30
17 сен в 07:30
36 000 ₽ за человека
Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза
Побывать в Софийском ущелье, взойти к Дуккинским озёрам, а летом - увидеть рододендроны
Начало: Пятигорск, 7:30
25 июн в 07:30
17 сен в 07:30
36 000 ₽ за человека
