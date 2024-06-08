Туры и походы в горы

Найдено 3 тура в категории «Экскурсии и походы в горы» в Пятигорске, цены от 27 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
10 отзывов
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
8 авг в 10:00
15 авг в 10:00
27 000 за человека
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
На автобусе
6 дней 20 часов
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
Начало: Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорс...
Расписание: по понедельникам в 13:00
19 авг в 13:00
9 сен в 13:00
56 300 за человека
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Джиппинг
На автобусе
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    8 июня 2024
    Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
    Замечательная поездка. И для тех, кто любит побродить пешком и для тех, кто просто любит, чтобы его привезли на локацию
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    и созерцать прекрасное. А поверьте посмотреть, полюбоваться есть на что. По времени нас особо не ограничивали. И даже привозили на локации, не заявленные в туре. Особое спасибо водителю и гиду одновременно Радмиру за отзывчивость, интересную и познавательную информацию, истории и сказания из прошлого) будем в этих краях, обязательно обратимся именно к Вам за новыми незабываемыми впечатлениями. Огромное, человеческое спасибо. Всем рекомендуем.

  • Н
    Настя
    16 мая 2024
    Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
    Так познавательно и в то же время динамично. Вкусно ели, отели все хорошие. Спасибо!
  • Р
    Рита
    10 мая 2024
    Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
    Поездка классаная. Гид-водитель Радмир профессионал и просто отличный человек. Большое, душевное спасибо за тепло и заботу. Много интереснейшей информации, погода чуток подвела, был дождь и холодно, но выгладывало иногда солнце, поэтому эмоции только положительные.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Экскурсии и походы в горы»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
  2. Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
  3. Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 тура от 27 000 до 56 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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