3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
8 авг в 10:00
15 авг в 10:00
27 000₽ за человека
6 дней 20 часов
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
Начало: Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорс...
Расписание: по понедельникам в 13:00
19 авг в 13:00
9 сен в 13:00
56 300₽ за человека
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВалентина8 июня 2024Замечательная поездка. И для тех, кто любит побродить пешком и для тех, кто просто любит, чтобы его привезли на локацию
- ННастя16 мая 2024Так познавательно и в то же время динамично. Вкусно ели, отели все хорошие. Спасибо!
- РРита10 мая 2024Поездка классаная. Гид-водитель Радмир профессионал и просто отличный человек. Большое, душевное спасибо за тепло и заботу. Много интереснейшей информации, погода чуток подвела, был дождь и холодно, но выгладывало иногда солнце, поэтому эмоции только положительные.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Экскурсии и походы в горы»
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