2 дня
На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
3 окт в 06:00
5 окт в 06:00
55 000₽ за всё до 6 чел.
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
27 сен в 08:00
96 000₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или дру...
18 сен в 08:00
23 сен в 08:00
48 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ААся12 мая 2024Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
- ИИрина26 декабря 2023Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
- ААнна20 сентября 2022Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На 2 дня»
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