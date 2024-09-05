4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
5 сен в 08:00
52 000₽ за человека
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
17 авг в 08:00
31 авг в 08:00
34 000₽ за человека
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
17 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Все»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 17 000 до 52 000.
Забронируйте тур в Пятигорске на 2024 год по теме «Все», цены от 17000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь