Все – туры в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Все» в Пятигорске, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
На машине
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
5 сен в 08:00
52 000 за человека
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Пешая
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
17 авг в 08:00
31 авг в 08:00
34 000 за человека
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
На машине
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
17 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
  2. Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
  3. Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 17 000 до 52 000.
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