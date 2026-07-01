Групповая
Лучшие места Беломорья - из Рабочеостровска
Немецкий Кузов, тюлени, белухи и Соловки - за 1 день
Начало: На ул. Набережная
«Поездка проходит на крытом катере на 11 мест (без туалета)»
28 июл в 07:30
29 июл в 07:30
8500 ₽ за человека
Групповая
Один день на Соловках - из Рабочеостровска
Святая обитель, Секирная гора и панорамы Белого моря
Начало: У причала в Рабочеостровске
«7:30 — посадка на скоростной катер и отправление на о»
Расписание: ежедневно в 07:00
28 июл в 07:00
29 июл в 07:00
13 300 ₽ за человека
Групповая
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки из Рабочеостровска
Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем
Начало: На ул. Набережная
«12:30–13:30 — дорога на катере на Соловецкий остров»
Завтра в 07:30
28 июл в 07:30
4500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рабочеостровску в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Рабочеостровску в июле 2026
Сейчас на Рабочеостровске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 13 300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Водные экскурсии на Рабочеостровске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026