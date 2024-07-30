Что ещё посмотреть – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Ростове-на-Дону, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
4 отзыва
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Посетите музей-квартиру 19 века в Ростове-на-Дону и насладитесь историческим чаепитием. Окунитесь в мир роскоши и изысканности дворянских домов
Начало: В районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 500 за человека
Фотопрогулка по набережной Ростова
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по набережной Ростова
Увидеть одну из визитных карточек города и получить яркие снимки от профессионального фотографа
9 авг в 08:30
10 авг в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по казачьей станице
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по казачьей станице
Увидеть, как жили донские казаки, и получить на память атмосферные фото
Начало: У этнокомплекса
Завтра в 09:00
7 авг в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
  2. Фотопрогулка по набережной Ростова
  3. Фотопрогулка по казачьей станице
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Стела «Освободителям Ростова»
  5. Район Нахичевань
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский храм
  9. Фонтан Атланты
  10. Покровский сквер
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в августе 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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