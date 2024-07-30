1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Посетите музей-квартиру 19 века в Ростове-на-Дону и насладитесь историческим чаепитием. Окунитесь в мир роскоши и изысканности дворянских домов
Начало: В районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 500₽ за человека
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по набережной Ростова
Увидеть одну из визитных карточек города и получить яркие снимки от профессионального фотографа
9 авг в 08:30
10 авг в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по казачьей станице
Увидеть, как жили донские казаки, и получить на память атмосферные фото
Начало: У этнокомплекса
Завтра в 09:00
7 авг в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина30 июля 2024Удивительная атмосфера и гостеприимство хозяйки очень понравились нашей мини группе. Необычная идея чаепития в музее! Здорово!!
- ЕЕкатерина22 июля 2024Всё очень понравилось! Наталья Михайловна замечательный организатор, рассказчик. Получили много интересной и познавательной информации о чаепитии в 19 веке.
- ЯЯна21 июня 2024Отличная экскурсия, всем рекомендую. Особенно тем, кто увлечён историей, старинными вещами, посудой и тд. Наталья, очень интересно рассказывает про каждый предмет! Спасибо за тёплый приём, чай наивкуснейший! Теперь Ростов непременно ассоциируется с Вашей квартирой 19 века!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Что ещё посмотреть»
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