О Ольга Весь Ростов за 3 часа Замечательная экскурсия! Даниилу. огромное спасибо!

В Виталий Многоликий Ростов-на-Дону Большое спасибо Наталье! Очень интересная экскурсия, всем кто хочет узнать больше о Ростове-на-Дону очень рекомендуем.

В Валентина Весь Ростов за 3 часа Очень активный и позитивный экскурсовод, нам понравилось🙂

Г Галина Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто) Елена - прекрасный гид, все прошло хорошо, подстроилась под ребенка, мы узнали ответы на все наши вопросы и много интересных деталей. Так же гид посоветовал много интересных мест и даже блюда. Всем очень понравилось!

Н Наталья Весь Ростов за 3 часа Лучший экскурсовод! Было содержательно, эмоционально, артистично, да просто талантливо. Не хотели расставаться!

Л Лилия Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто) читать дальше экскурсию под меня, мы не стали заезжать в те места, где я уже была до этого, выбрала те уголки Ростова-на-Дону, куда я еще не доезжала. Спасибо, это было здорово! Елена - очень приятный гид, которая любит свой город и готова рассказывать про него бесконечно. Приятно то, что она подстроила

Т Трофимов Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто) Благодаря Елене мы узнали о городе столько, что не полюбить Ростов-на-Дону после экскурсии не возможно. Елена настоящий проффесионал своего дела, знающий и любящий свой город. Больше ей спасибо.

Е Екатерина Многоликий Ростов-на-Дону Все прошло замечательно! Чувствуется любовь экскурсовода любовь к городу. Было невероятно жарко, но Наталья выбирала тенистые места.