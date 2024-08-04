3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:30
4 934₽ за всё до 20 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
Завтра в 14:00
6 авг в 16:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Весь Ростов за 3 часа»: Погружение в историю и культуру южной столицы
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Соборная площадь
Завтра в 18:00
9 авг в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 августа 2024Замечательная экскурсия! Даниилу. огромное спасибо!
- ВВиталий1 августа 2024Большое спасибо Наталье! Очень интересная экскурсия, всем кто хочет узнать больше о Ростове-на-Дону очень рекомендуем.
- ВВалентина30 июля 2024Очень активный и позитивный экскурсовод, нам понравилось🙂
- ГГалина29 июля 2024Елена - прекрасный гид, все прошло хорошо, подстроилась под ребенка, мы узнали ответы на все наши вопросы и много интересных деталей. Так же гид посоветовал много интересных мест и даже блюда. Всем очень понравилось!
- ННаталья26 июля 2024Лучший экскурсовод! Было содержательно, эмоционально, артистично, да просто талантливо. Не хотели расставаться!
- ЛЛилия21 июля 2024Елена - очень приятный гид, которая любит свой город и готова рассказывать про него бесконечно. Приятно то, что она подстроила
- ТТрофимов16 июля 2024Благодаря Елене мы узнали о городе столько, что не полюбить Ростов-на-Дону после экскурсии не возможно. Елена настоящий проффесионал своего дела, знающий и любящий свой город. Больше ей спасибо.
- ЕЕкатерина15 июля 2024Все прошло замечательно! Чувствуется любовь экскурсовода любовь к городу. Было невероятно жарко, но Наталья выбирала тенистые места.
- ЛЛеонид10 июля 2024Отлично организованная экскурсия. Очень интересно, рассказ не оставил равнодушным. В том числе были показаны места куда сам не дойдешь и/или не обратишь внимание -- а в них настоящее очарование Ростова. Очень понравилось -- однозначно советуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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