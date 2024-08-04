Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Ростове-на-Дону, цены от 4 934 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
54 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:30
4 934 за всё до 20 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
Пешая
61 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
Завтра в 14:00
6 авг в 16:00
5 000 за всё до 10 чел.
Весь Ростов за 3 часа
Пешая
197 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Весь Ростов за 3 часа»: Погружение в историю и культуру южной столицы
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Соборная площадь
Завтра в 18:00
9 авг в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 августа 2024
    Весь Ростов за 3 часа
    Замечательная экскурсия! Даниилу. огромное спасибо!
    Замечательная экскурсия! Даниилу. огромное спасибо!Замечательная экскурсия! Даниилу. огромное спасибо!Замечательная экскурсия! Даниилу. огромное спасибо!Замечательная экскурсия! Даниилу. огромное спасибо!
  • В
    Виталий
    1 августа 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Большое спасибо Наталье! Очень интересная экскурсия, всем кто хочет узнать больше о Ростове-на-Дону очень рекомендуем.
  • В
    Валентина
    30 июля 2024
    Весь Ростов за 3 часа
    Очень активный и позитивный экскурсовод, нам понравилось🙂
  • Г
    Галина
    29 июля 2024
    Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
    Елена - прекрасный гид, все прошло хорошо, подстроилась под ребенка, мы узнали ответы на все наши вопросы и много интересных деталей. Так же гид посоветовал много интересных мест и даже блюда. Всем очень понравилось!
    Елена - прекрасный гид, все прошло хорошо, подстроилась под ребенка, мы узнали ответы на все наши
  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Весь Ростов за 3 часа
    Лучший экскурсовод! Было содержательно, эмоционально, артистично, да просто талантливо. Не хотели расставаться!
  • Л
    Лилия
    21 июля 2024
    Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
    Елена - очень приятный гид, которая любит свой город и готова рассказывать про него бесконечно. Приятно то, что она подстроила
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    экскурсию под меня, мы не стали заезжать в те места, где я уже была до этого, выбрала те уголки Ростова-на-Дону, куда я еще не доезжала. Спасибо, это было здорово!

  • Т
    Трофимов
    16 июля 2024
    Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
    Благодаря Елене мы узнали о городе столько, что не полюбить Ростов-на-Дону после экскурсии не возможно. Елена настоящий проффесионал своего дела, знающий и любящий свой город. Больше ей спасибо.
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Все прошло замечательно! Чувствуется любовь экскурсовода любовь к городу. Было невероятно жарко, но Наталья выбирала тенистые места.
  • Л
    Леонид
    10 июля 2024
    Многоликий Ростов-на-Дону
    Отлично организованная экскурсия. Очень интересно, рассказ не оставил равнодушным. В том числе были показаны места куда сам не дойдешь и/или не обратишь внимание -- а в них настоящее очарование Ростова. Очень понравилось -- однозначно советуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ростов - город солнца и цветов (на вашем авто)
  2. Многоликий Ростов-на-Дону
  3. Весь Ростов за 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Стела «Освободителям Ростова»
  5. Район Нахичевань
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский храм
  9. Фонтан Атланты
  10. Покровский сквер
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в августе 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 4 934 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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