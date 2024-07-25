скидка
25%
3 часа
Групповая
до 20 чел.
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
7 авг в 14:00
9 авг в 14:00
26531 990₽ за человека
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
17 авг в 18:30
24 авг в 18:30
1 720₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Ростову-на-Дону: от крепости до Кафедрального собора
Приглашаем на увлекательную прогулку по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ростов-на-Дону, Парк ИМ.М. Горького
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
7 500₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
«Ростов-папа»: погружение в криминальный мир Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, исследуя его криминальное прошлое без пошлости и ужасных подробностей
Начало: Площадь Советов
Расписание: Любой день, любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
9 013.5₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 июля 2024Я очень довольна экскурсией! Конечно, все зависит от экскурсовода!! И нам повезло!! Казачка в 5 поколении, с такой любовью рассказывала
- ЕЕлена23 июля 2024Экскурсия вызвала массу позитивных эмоций, интересно, познавательно, представлена связь с историей и с современностью. Очень понравилась экскурсовод.
- ННаталья2 ноября 2023Замечательный экскурсовод Ирина, очень интересная экскурсия. Хоть мы и сами ростовчане, много нового узнали. Наша маленькая группа в восторге!! Обязательно выберем ещё другую тему. Спасибо!!!
- AAddario.9 октября 2023Экскурсия проходила в очень неблагоприятных погодных условиях - дождь в сочетании с сильным ветром. Нашего экскурсовода это совершенно не напугало,
- ВВероника22 июля 2023Спасибо Анжеле за прекрасную экскурсию! Анжела создает комфортную атмосферу, готова учесть организационные сложности с нашей стороны, делится интересным содержанием о "городе наживы и коммерческих комбинаций")
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Популярные экскурсии»
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