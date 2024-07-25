Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Ростове-на-Дону, цены от 1 720 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
25%
149 отзывов
3 часа
Групповая
до 20 чел.
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
7 авг в 14:00
9 авг в 14:00
26531 990 за человека
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
Пешая
31 отзыв
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
17 авг в 18:30
24 авг в 18:30
1 720 за человека
Самый крупный южный город - изучаем Ростов-на-Дону
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Ростову-на-Дону: от крепости до Кафедрального собора
Приглашаем на увлекательную прогулку по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ростов-на-Дону, Парк ИМ.М. Горького
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
7 500 за всё до 7 чел.
«Ростов-папа» - экскурсионная прогулка
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
«Ростов-папа»: погружение в криминальный мир Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, исследуя его криминальное прошлое без пошлости и ужасных подробностей
Начало: Площадь Советов
Расписание: Любой день, любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
9 013.5 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Я очень довольна экскурсией! Конечно, все зависит от экскурсовода!! И нам повезло!! Казачка в 5 поколении, с такой любовью рассказывала
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    о своём городе, о его жителях, о казачестве!! О подвигах в ВОВ. Три часа прошли на одном дыхании! Меня порадовало, что в рассказе экскурсовода всегда звучала связующая нить времён- благодаря таким нитям, сохраняется память поколений, и открываются стороны современной жизни для понимания. Я увидела город совсем с другой стороны!! Я очень рада, что побывала на Экскурсии. Отдельное спасибо водителю автобуса- виртуозное вождение облегчало осмотр города. 🔥

  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Экскурсия вызвала массу позитивных эмоций, интересно, познавательно, представлена связь с историей и с современностью. Очень понравилась экскурсовод.
  • Н
    Наталья
    2 ноября 2023
    «Ростов-папа» - экскурсионная прогулка
    Замечательный экскурсовод Ирина, очень интересная экскурсия. Хоть мы и сами ростовчане, много нового узнали. Наша маленькая группа в восторге!! Обязательно выберем ещё другую тему. Спасибо!!!
  • A
    Addario.
    9 октября 2023
    «Ростов-папа» - экскурсионная прогулка
    Экскурсия проходила в очень неблагоприятных погодных условиях - дождь в сочетании с сильным ветром. Нашего экскурсовода это совершенно не напугало,
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    всё прошло по плану) экскурсия называлась "авантюристы Ростова-на-Дону", услышали очень много интересных историй, обратили внимание на детали родного города, на которые в повседневной суете никогда не смотрели. Осознали, что очень мало знаем о своём городе, нужно идти на обзорную экскурсию) большое спасибо за интересный досуг!

  • В
    Вероника
    22 июля 2023
    Самый крупный южный город - изучаем Ростов-на-Дону
    Спасибо Анжеле за прекрасную экскурсию! Анжела создает комфортную атмосферу, готова учесть организационные сложности с нашей стороны, делится интересным содержанием о "городе наживы и коммерческих комбинаций")

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
  2. Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
  3. Самый крупный южный город - изучаем Ростов-на-Дону
  4. «Ростов-папа» - экскурсионная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Стела «Освободителям Ростова»
  5. Район Нахичевань
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский храм
  9. Фонтан Атланты
  10. Покровский сквер
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в августе 2024
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