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о своём городе, о его жителях, о казачестве!! О подвигах в ВОВ. Три часа прошли на одном дыхании! Меня порадовало, что в рассказе экскурсовода всегда звучала связующая нить времён- благодаря таким нитям, сохраняется память поколений, и открываются стороны современной жизни для понимания. Я увидела город совсем с другой стороны!! Я очень рада, что побывала на Экскурсии. Отдельное спасибо водителю автобуса- виртуозное вождение облегчало осмотр города. 🔥