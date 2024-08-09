1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по набережной Ростова
Увидеть одну из визитных карточек города и получить яркие снимки от профессионального фотографа
9 авг в 08:30
10 авг в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по казачьей станице
Увидеть, как жили донские казаки, и получить на память атмосферные фото
Начало: У этнокомплекса
6 авг в 09:00
7 авг в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
Увидеть ключевые места города в компании профессионального гида
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
5 990₽ за всё до 10 чел.
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