Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!

Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды

Ростов-на-Дону запомнится вам старинными особняками, чудесной набережной и дружелюбным нравом.

Мы расскажем историю развития города и поделимся связанными с ним легендами.

Поясним, почему его называют «Ростов-папой», и проведем вас по самым колоритным улочкам.

А также вспомним о людях и событиях, прославивших Донской край!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Вы увидите очертания крепости Димитрия Ростовского и узнаете, как был основан город. Полюбуетесь Покровским храмом и раскроете историю похожего на рояль Музыкального театра. На улице Большая Садовая рассмотрите административные и культурные здания. А пройдя по Богатяновскому спуску, погрузитесь в историю бандитского Ростова.

Уютный Ростов

Гуляя по утопающей в зелени набережной, вы насладитесь видами на Дон и Левобережье с новым парком и стадионом «Ростов-арена». Сфотографируетесь с забавными мини-скульптурами и услышите торговые истории города. Кроме того, увидите Парамоновские склады, оцените купеческие дома 19 века и заглянете на центральный рынок. Завершится прогулка на Соборной площади, у храма Пресвятой Богородицы.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате в любой день и в любое время, стоимость составит 4990 рублей. Для заказа свяжитесь с нами, нажав на кнопку «Задать вопрос гиду».
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: на улице Большая Садовая
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я руковожу небольшой командой гидов. Мы работаем уже 5 лет и организуем увлекательные однодневные поездки и экскурсии по Ростовской области. В нашем арсенале традиционные предложения — а еще поездки в Азов, Таганрог, Старочеркасск, Новочеркасск, Пухляковку, Раздоры, Семикаракорск и т. д, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали. Летние экскурсионные поездки, совмещенные с купанием на базах отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое-многое другое… В нашей команде 8 гидов разного возраста, темперамента и артистичности, т. е мы можем предоставить гида с учетом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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