Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Вы увидите очертания крепости Димитрия Ростовского и узнаете, как был основан город. Полюбуетесь Покровским храмом и раскроете историю похожего на рояль Музыкального театра. На улице Большая Садовая рассмотрите административные и культурные здания. А пройдя по Богатяновскому спуску, погрузитесь в историю бандитского Ростова.

Уютный Ростов

Гуляя по утопающей в зелени набережной, вы насладитесь видами на Дон и Левобережье с новым парком и стадионом «Ростов-арена». Сфотографируетесь с забавными мини-скульптурами и услышите торговые истории города. Кроме того, увидите Парамоновские склады, оцените купеческие дома 19 века и заглянете на центральный рынок. Завершится прогулка на Соборной площади, у храма Пресвятой Богородицы.

Организационные детали