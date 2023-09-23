Гастрономические фестивали в Атамани

Автобусная экскурсия в Атамань: пляжный отдых и гастрономические удовольствия

Описание
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Ответы на вопросы
«Атамань» — это огромный уникальный и неповторимый музей-комплекс под открытым небом, построенный в натуральную величину.

Экспонаты музея, собранные по станицам края, показывают быт и уклад жизни казачьих семей в XVIII—XX веке. Щедрая Атамань ежегодно приглашает гостей на гастрономические фестивали. В течении дня на подворьях этно-комплекса работают дегустационные и интерактивные площадки. Праздник продолжится гуляниями на подворьях и выступлениями творческих коллективов.
Гастрономические фестивали в Атамани
Гастрономические фестивали в Атамани
Гастрономические фестивали в Атамани
Гастрономические фестивали в Атамани
Гастрономические фестивали в Атамани
Гастрономические фестивали в Атамани
Ближайшие даты:
23
сен
14
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Отправление из Ростова-на-Дону — 02:00 (ул. Сиверса, 1).
  • Прибытие в этно-туристический комплекс «Атамань». Экспонаты музея, собранные по станицам края, показывают быт и уклад жизни казачьих семей в XVIII—XX веке.
  • Свободное время. Ознакомительная прогулка по комплексу. Участие в фестивальной программе.
  • В 15.00 выезд на пляж (в зависимости от погоды!). Пляжный отдых. Вход свободный.
  • 17.00 — отъезд домой. Возвращение группы в Ростов.

Обратите внимание!:

Рыба и черноморские морепродукты не входят в стоимость фестивальной программы.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд комфортабельным автобусом
  • Страховка транспортная
  • Сопровождение
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются входные билет в этно-туристический комплекс «Атамань»: взрослый (от 18 лет) — 600 руб. /чел., детский (от 6 до 18 лет) — 400 руб. /чел., пенсионный (мужчины от 61 года, женщины от 56 лет) — 500 руб. /чел.
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Сиверса, 1
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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