Автобусная экскурсия в Атамань: пляжный отдых и гастрономические удовольствия
«Атамань» — это огромный уникальный и неповторимый музей-комплекс под открытым небом, построенный в натуральную величину.
Экспонаты музея, собранные по станицам края, показывают быт и уклад жизни казачьих семей в XVIII—XX веке. Щедрая Атамань ежегодно приглашает гостей на гастрономические фестивали. В течении дня на подворьях этно-комплекса работают дегустационные и интерактивные площадки. Праздник продолжится гуляниями на подворьях и выступлениями творческих коллективов.
Экспонаты музея, собранные по станицам края, показывают быт и уклад жизни казачьих семей в XVIII—XX веке. Щедрая Атамань ежегодно приглашает гостей на гастрономические фестивали. В течении дня на подворьях этно-комплекса работают дегустационные и интерактивные площадки. Праздник продолжится гуляниями на подворьях и выступлениями творческих коллективов.
Ближайшие даты:
23
сен
сен
14
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Отправление из Ростова-на-Дону — 02:00 (ул. Сиверса, 1).
- Прибытие в этно-туристический комплекс «Атамань». Экспонаты музея, собранные по станицам края, показывают быт и уклад жизни казачьих семей в XVIII—XX веке.
- Свободное время. Ознакомительная прогулка по комплексу. Участие в фестивальной программе.
- В 15.00 выезд на пляж (в зависимости от погоды!). Пляжный отдых. Вход свободный.
- 17.00 — отъезд домой. Возвращение группы в Ростов.
Обратите внимание!:Рыба и черноморские морепродукты не входят в стоимость фестивальной программы.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд комфортабельным автобусом
- Страховка транспортная
- Сопровождение
- Что не входит
- Дополнительно оплачиваются входные билет в этно-туристический комплекс «Атамань»: взрослый (от 18 лет) — 600 руб. /чел., детский (от 6 до 18 лет) — 400 руб. /чел., пенсионный (мужчины от 61 года, женщины от 56 лет) — 500 руб. /чел.
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Сиверса, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону
Групповые
На автобусе
История и архитектура
Необычные
Выездные
Гастрономические
На весь день
Похожие туры из Ростова-на-Дону
Индивидуальная
5 часов
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Исследовать бывшую столицу казаков и послушать, как они жили
Завтра
7 сен
9 сен
10 сен
4 550₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии