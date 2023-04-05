Экскурсия в военно исторический комплекс «Самбекские высоты»

Ростов-на-Дону - один из городов, которые приняли суровый удар и выстояли в годы Великой Отечественной войны

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Ростов-на-Дону – один из городов, которые приняли суровый удар и выстояли в годы Великой Отечественной войны.

Приглашаем вас на экскурсию по местам ключевых сражений и памяти героев ВОВ, которые держали оборону и освобождали город от захватчиков.
Экскурсия в военно исторический комплекс «Самбекские высоты»
Экскурсия в военно исторический комплекс «Самбекские высоты»
Экскурсия в военно исторический комплекс «Самбекские высоты»
Экскурсия в военно исторический комплекс «Самбекские высоты»
Экскурсия в военно исторический комплекс «Самбекские высоты»
Экскурсия в военно исторический комплекс «Самбекские высоты»
Экскурсия в военно исторический комплекс «Самбекские высоты»
Ближайшие даты:
9
мая
12
июн
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Откройте для себя историю Великой Отечественной войны в музее "Самбекские высоты". Погрузитесь в историю решающего сражения в августе 1943 года, строительства Миус - фронта и мужества таганрогских подпольщиков. Посетите музей военной истории с его уникальными военными артефактами, документами, аудио и мультимедийном оборудованием.
Военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области - это скрытая жемчужина, которую ждут любители истории и любознательные путешественники. Этот новый и современный музей, расположенный недалеко от Таганрога, предлагает всесторонний и увлекательный взгляд на события Великой Отечественной войны. Комплекс посвящен сохранению памяти о солдатах, храбро защищавших свою Родину, и является свидетельством единства и храбрости воинов, сражавшихся в годы войны.
Мемориал Славы с вечным огнем, часовня Воскресения Христова, стела "Журавли", открытый амфитеатр, большой выставочный зал и открытая выставка военной техники - все это составляет музейный комплекс и предлагает уникальный интерактивный опыт для посетителей. Мемориал Славы с вечным огнем - это самый большой памятник в Ростовской области, стоящий высоко и гордо на холме, символизирующий мужество и самопожертвование солдат.
Экскурсия на Самбекские высоты - это путешествие во времени, переносящее посетителей в лето 1943 года и решающее сражение на Миус-фронте под Таганрогом. Посетители услышат рассказ о том, как фашистские войска строили оборонительную линию, узнают о таганрогских подпольщиках и их бесконечной преданности Родине. У них также будет возможность посетить Донской военно-исторический музей, который дает представление о культурной и экономической жизни до войны, в ходе военных действий и восстановлении после оккупации.
В музее представлено более 1000 экспонатов, включая уникальные военные артефакты, документы, аудио и мультимедийное оборудование, что гарантирует посетителям поистине захватывающий и глубокий опыт. Экспонаты прекрасно отреставрированы и являются свидетельством стремления музея сохранить историю и почтить память солдат, сражавшихся во время войны. Мультимедийные дисплеи оживляют историю Великой Отечественной войны и предлагают посетителям новый и захватывающий способ узнать о прошлом.
Не упустите возможность познакомиться с самым новым и современным военно-историческим музеем в Ростовской области. Музей "Самбекские высоты" ждет вас с нетерпением, чтобы пригласить в путешествие по истории Великой Отечественной войны. Закажите экскурсию сегодня и приготовьтесь к тому, что вы будете впечатлены!

09 мая 2023, 12 июня 2023

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Услуги гида экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание в пути и в музее ВОВ комплекса "Самбекские высоты"
  • Входные билеты на территорию комплекса "Самбекские высоты"
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Ул. Московская, 53
Когда и сколько длится?
Когда: 09 мая 2023, 12 июня 2023
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

Групповые
Пешеходные
На автобусе
Необычные
На весь день
Военные

Похожие туры из Ростова-на-Дону

Ростов - город на Дону, на Доне
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
24 отзыва
Ростов - город на Дону, на Доне
Главные достопримечательности, история и легенды южной столицы России - в поездке на комфортном авто
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
6 000 за всё до 4 чел.
Часовая прогулка на теплоходе по великому Дону
1 час
⛴ На теплоходе
Мини-группа
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
3 отзыва
Часовая прогулка на теплоходе по великому Дону
Полюбоваться южным мегаполисом и природой с воды, чтобы лучше прочувствовать город
на набережной Ростова-на-Дону в районе Речного вок...
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
990 за человека
Многоликий Ростов-на-Дону
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
33 отзыва
Очень популярно сейчас
Многоликий Ростов-на-Дону
Открыть своеобразие города на насыщенной и вдохновляющей прогулке по историческому центру
возле памятника Александру Ханжонкову
Завтра
10 апр
11 апр
12 апр
3 900 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ростове-на-Дону
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ