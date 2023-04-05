Ростов-на-Дону - один из городов, которые приняли суровый удар и выстояли в годы Великой Отечественной войны
Ростов-на-Дону – один из городов, которые приняли суровый удар и выстояли в годы Великой Отечественной войны.
Приглашаем вас на экскурсию по местам ключевых сражений и памяти героев ВОВ, которые держали оборону и освобождали город от захватчиков.
Приглашаем вас на экскурсию по местам ключевых сражений и памяти героев ВОВ, которые держали оборону и освобождали город от захватчиков.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
12
июн
июн
9
мая
мая
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Описание
Откройте для себя историю Великой Отечественной войны в музее "Самбекские высоты". Погрузитесь в историю решающего сражения в августе 1943 года, строительства Миус - фронта и мужества таганрогских подпольщиков. Посетите музей военной истории с его уникальными военными артефактами, документами, аудио и мультимедийном оборудованием.
Военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области - это скрытая жемчужина, которую ждут любители истории и любознательные путешественники. Этот новый и современный музей, расположенный недалеко от Таганрога, предлагает всесторонний и увлекательный взгляд на события Великой Отечественной войны. Комплекс посвящен сохранению памяти о солдатах, храбро защищавших свою Родину, и является свидетельством единства и храбрости воинов, сражавшихся в годы войны.
Мемориал Славы с вечным огнем, часовня Воскресения Христова, стела "Журавли", открытый амфитеатр, большой выставочный зал и открытая выставка военной техники - все это составляет музейный комплекс и предлагает уникальный интерактивный опыт для посетителей. Мемориал Славы с вечным огнем - это самый большой памятник в Ростовской области, стоящий высоко и гордо на холме, символизирующий мужество и самопожертвование солдат.
Экскурсия на Самбекские высоты - это путешествие во времени, переносящее посетителей в лето 1943 года и решающее сражение на Миус-фронте под Таганрогом. Посетители услышат рассказ о том, как фашистские войска строили оборонительную линию, узнают о таганрогских подпольщиках и их бесконечной преданности Родине. У них также будет возможность посетить Донской военно-исторический музей, который дает представление о культурной и экономической жизни до войны, в ходе военных действий и восстановлении после оккупации.
В музее представлено более 1000 экспонатов, включая уникальные военные артефакты, документы, аудио и мультимедийное оборудование, что гарантирует посетителям поистине захватывающий и глубокий опыт. Экспонаты прекрасно отреставрированы и являются свидетельством стремления музея сохранить историю и почтить память солдат, сражавшихся во время войны. Мультимедийные дисплеи оживляют историю Великой Отечественной войны и предлагают посетителям новый и захватывающий способ узнать о прошлом.
Не упустите возможность познакомиться с самым новым и современным военно-историческим музеем в Ростовской области. Музей "Самбекские высоты" ждет вас с нетерпением, чтобы пригласить в путешествие по истории Великой Отечественной войны. Закажите экскурсию сегодня и приготовьтесь к тому, что вы будете впечатлены!
09 мая 2023, 12 июня 2023
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
- Услуги гида экскурсовода
- Экскурсионное обслуживание в пути и в музее ВОВ комплекса "Самбекские высоты"
- Входные билеты на территорию комплекса "Самбекские высоты"
- Хорошее настроение
- Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
- Место начала и завершения?
- Ул. Московская, 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: 09 мая 2023, 12 июня 2023Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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