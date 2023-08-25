Экскурсия из Ростова-на-Дону: Путешествие в Адыгею с питанием и проживанием
Тур для активных и позитивных, бойких и бодрых! Для искателей приключений! Тех, кому яркость и оригинальность маршрутов важнее их популярности! Мы побываем на Орлиной полке, попробуем свежайшее майкопское пиво прямо с производства, полюбуемся на окрестности с плато Лаго-Наки и полакомимся самыми вкусными халюжами в Адыгее.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка Орлиная полка
- Майкопский пивоваренный завод
- Мост через реку Белую
- Плато Лаго-Наки
- Пещеры: Нежная, Красивая, Пикетная
- Вершины Главного Кавказского хребта
- Хребет Скалистый
- Урочище Уна-Коз
- Скала Чертов палец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- День 1.
- Выезд из Ростова-на-Дону — в 22:00.
В Адыгею мы прибудем поздней ночью и сразу заселимся в отель. После
полноценного отдыха наше оригинальное путешествие начнется с вкусного
завтрака! В этот день мы посетим самую красивую смотровую площадку в Адыгее — Орлиную полку. От ее панорамы захватывает дух!
Далее отправимся на майкопский пивоваренный завод. Попробуем свежайшее пиво в фирменном пабе при заводе, которое поставляется по трубопроводу прямо с производства. После экскурсии вернемся в отель.
Ужин в отеле. Свободное время. В свободное время можно посетить баню или отдохнуть в купели, пострелять из арбалета, или просто погулять по территории базы.
День 2
В 09.00 вас ждет завтрак.
После мы отправимся на пешеходную экскурсию к подвесному мосту через реку Белую. Мост мы часто используем, как большие качели. Хорошую психологическую разрядку дает крикотерапия на мосту, которую мы тоже практикуем.
В 10:00 выезжаем в сторону плато Лаго-Наки. Полюбуемся видом на плато со смотровой площадки. Посетим удивительный грот, который не имеет названия, но наши туристы называют его «Окно в счастье». Затем мы отправимся исследовать пещеры: Нежную, Красивую, Пикетную. В этот день на обед мы рекомендуем взять с собой что-нибудь для перекуса. Для этого мы предусмотрительно заедем в магазин и рынок в Хаджохе. Вечером вместо обычного ужина предлагаем провести вечер у костра в хорошей компании.
3 день
Завтрак в отеле. В завершающий день нашего путешествия мы поднимемся на высоту 1250 м. над уровнем моря на хребет Скалистый к урочищу Уна-Коз. Полюбуемся прекрасными видами вершин Главного Кавказского
хребта: Тхач, Ачешбоки, Джуга, Чугуш, Джемарук и Тыбга, Оштен и плато Лаго-Наки.
В кафе у верхней станции канатной дороги готовят самые вкусные халюжи в Адыгее и ароматный глинтвейн. В скалах спрятано множество гротов, некоторые из них мы обязательно исследуем. Сделаем фото на фоне скал и устроим небольшой пикник в беседке. После освежимся в термальной целебной воде горячих источников — «Водная Ривьера». Нас ждут 9 термальных бассейнов под открытым небом (семь взрослых и 2 детских), оборудованный теплый зал для отдыха и кафе.
Наше путешествие подходит к концу. Отдохнувшие, полные сил и энергии мы отправляемся домой.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- проезд на комфортабельном автобусе,
- проживание,
- вечер у костра с шашлыком,
- питание (3 завтрака, 1 ужин),
- услуги гида,
- транспортная страховка.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание не предусмотренное программой тура (в кафе во время экскурсий),
- посещение фирменного паба при майкопском пивоваренном заводе,
- подъем на Лаго-Наки — 500 руб.,
- пещера Нежная — 300 руб.,
- канатная дорога на Уна-Коз — 600 руб.,
- термальные источники — 400 руб.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Проживание
- Вечер у костра с шашлыком
- Питание (3 завтрака, 1 ужин)
- Услуги гида
- Транспортная страховка
- Что не входит
- Питание не предусмотренное программой тура
- Посещение фирменного паба при Майкопском пивоваренном заводе
- Подъем на Лаго-Наки — 500 руб.
- Пещера Нежная — 300 руб.
- Канатная дорога на Уна-Коз — 600 руб.
- Термальные источники — 400 руб
- Место начала и завершения?
- пр. - т. Буденновский, 27
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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