Программа тура:

День 1.

Выезд из Ростова-на-Дону — в 22:00.

В Адыгею мы прибудем поздней ночью и сразу заселимся в отель. После

полноценного отдыха наше оригинальное путешествие начнется с вкусного

завтрака! В этот день мы посетим самую красивую смотровую площадку в Адыгее — Орлиную полку. От ее панорамы захватывает дух!

Далее отправимся на майкопский пивоваренный завод. Попробуем свежайшее пиво в фирменном пабе при заводе, которое поставляется по трубопроводу прямо с производства. После экскурсии вернемся в отель.

Ужин в отеле. Свободное время. В свободное время можно посетить баню или отдохнуть в купели, пострелять из арбалета, или просто погулять по территории базы.

День 2

В 09.00 вас ждет завтрак.

После мы отправимся на пешеходную экскурсию к подвесному мосту через реку Белую. Мост мы часто используем, как большие качели. Хорошую психологическую разрядку дает крикотерапия на мосту, которую мы тоже практикуем.

В 10:00 выезжаем в сторону плато Лаго-Наки. Полюбуемся видом на плато со смотровой площадки. Посетим удивительный грот, который не имеет названия, но наши туристы называют его «Окно в счастье». Затем мы отправимся исследовать пещеры: Нежную, Красивую, Пикетную. В этот день на обед мы рекомендуем взять с собой что-нибудь для перекуса. Для этого мы предусмотрительно заедем в магазин и рынок в Хаджохе. Вечером вместо обычного ужина предлагаем провести вечер у костра в хорошей компании.

3 день

Завтрак в отеле. В завершающий день нашего путешествия мы поднимемся на высоту 1250 м. над уровнем моря на хребет Скалистый к урочищу Уна-Коз. Полюбуемся прекрасными видами вершин Главного Кавказского

хребта: Тхач, Ачешбоки, Джуга, Чугуш, Джемарук и Тыбга, Оштен и плато Лаго-Наки.

В кафе у верхней станции канатной дороги готовят самые вкусные халюжи в Адыгее и ароматный глинтвейн. В скалах спрятано множество гротов, некоторые из них мы обязательно исследуем. Сделаем фото на фоне скал и устроим небольшой пикник в беседке. После освежимся в термальной целебной воде горячих источников — «Водная Ривьера». Нас ждут 9 термальных бассейнов под открытым небом (семь взрослых и 2 детских), оборудованный теплый зал для отдыха и кафе.

Наше путешествие подходит к концу. Отдохнувшие, полные сил и энергии мы отправляемся домой.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

проезд на комфортабельном автобусе,

проживание,

вечер у костра с шашлыком,

питание (3 завтрака, 1 ужин),

услуги гида,

транспортная страховка.

Туристы оплачивают самостоятельно: