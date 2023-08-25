«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею

Экскурсия из Ростова-на-Дону: Путешествие в Адыгею с питанием и проживанием

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Тур для активных и позитивных, бойких и бодрых! Для искателей приключений! Тех, кому яркость и оригинальность маршрутов важнее их популярности! Мы побываем на Орлиной полке, попробуем свежайшее майкопское пиво прямо с производства, полюбуемся на окрестности с плато Лаго-Наки и полакомимся самыми вкусными халюжами в Адыгее.
«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
Ближайшие даты:
25
авг
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авг
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Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка Орлиная полка
  • Майкопский пивоваренный завод
  • Мост через реку Белую
  • Плато Лаго-Наки
  • Пещеры: Нежная, Красивая, Пикетная
  • Вершины Главного Кавказского хребта
  • Хребет Скалистый
  • Урочище Уна-Коз
  • Скала Чертов палец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • День 1.
  • Выезд из Ростова-на-Дону — в 22:00.
В Адыгею мы прибудем поздней ночью и сразу заселимся в отель. После
полноценного отдыха наше оригинальное путешествие начнется с вкусного
завтрака! В этот день мы посетим самую красивую смотровую площадку в Адыгее — Орлиную полку. От ее панорамы захватывает дух!
Далее отправимся на майкопский пивоваренный завод. Попробуем свежайшее пиво в фирменном пабе при заводе, которое поставляется по трубопроводу прямо с производства. После экскурсии вернемся в отель.
Ужин в отеле. Свободное время. В свободное время можно посетить баню или отдохнуть в купели, пострелять из арбалета, или просто погулять по территории базы.

День 2

В 09.00 вас ждет завтрак.
После мы отправимся на пешеходную экскурсию к подвесному мосту через реку Белую. Мост мы часто используем, как большие качели. Хорошую психологическую разрядку дает крикотерапия на мосту, которую мы тоже практикуем.
В 10:00 выезжаем в сторону плато Лаго-Наки. Полюбуемся видом на плато со смотровой площадки. Посетим удивительный грот, который не имеет названия, но наши туристы называют его «Окно в счастье». Затем мы отправимся исследовать пещеры: Нежную, Красивую, Пикетную. В этот день на обед мы рекомендуем взять с собой что-нибудь для перекуса. Для этого мы предусмотрительно заедем в магазин и рынок в Хаджохе. Вечером вместо обычного ужина предлагаем провести вечер у костра в хорошей компании.

3 день

Завтрак в отеле. В завершающий день нашего путешествия мы поднимемся на высоту 1250 м. над уровнем моря на хребет Скалистый к урочищу Уна-Коз. Полюбуемся прекрасными видами вершин Главного Кавказского
хребта: Тхач, Ачешбоки, Джуга, Чугуш, Джемарук и Тыбга, Оштен и плато Лаго-Наки.
В кафе у верхней станции канатной дороги готовят самые вкусные халюжи в Адыгее и ароматный глинтвейн. В скалах спрятано множество гротов, некоторые из них мы обязательно исследуем. Сделаем фото на фоне скал и устроим небольшой пикник в беседке. После освежимся в термальной целебной воде горячих источников — «Водная Ривьера». Нас ждут 9 термальных бассейнов под открытым небом (семь взрослых и 2 детских), оборудованный теплый зал для отдыха и кафе.
Наше путешествие подходит к концу. Отдохнувшие, полные сил и энергии мы отправляемся домой.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • проезд на комфортабельном автобусе,
  • проживание,
  • вечер у костра с шашлыком,
  • питание (3 завтрака, 1 ужин),
  • услуги гида,
  • транспортная страховка.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание не предусмотренное программой тура (в кафе во время экскурсий),
  • посещение фирменного паба при майкопском пивоваренном заводе,
  • подъем на Лаго-Наки — 500 руб.,
  • пещера Нежная — 300 руб.,
  • канатная дорога на Уна-Коз — 600 руб.,
  • термальные источники — 400 руб.

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Проживание
  • Вечер у костра с шашлыком
  • Питание (3 завтрака, 1 ужин)
  • Услуги гида
  • Транспортная страховка
Что не входит
  • Питание не предусмотренное программой тура
  • Посещение фирменного паба при Майкопском пивоваренном заводе
  • Подъем на Лаго-Наки — 500 руб.
  • Пещера Нежная — 300 руб.
  • Канатная дорога на Уна-Коз — 600 руб.
  • Термальные источники — 400 руб
Место начала и завершения?
пр. - т. Буденновский, 27
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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