Инна проводит ещё 2 экскурсии

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Колоритная станица Старочеркасская

Посетить старую столицу донского казачества и познакомиться с местным укладом жизни

Инна
Инна – Гид из Ростова-на-Дону
Вы увидите традиционное казачье жилище — курень.

Осмотрите девятиглавый Войсковой Воскресенский собор и узнаете, какую роль в обществе играл Казачий круг.

А также посетите Атаманский дворец, оцените дворянскую усадьбу 18 века и узнаете, какие известные люди бывали в Старочеркасской.
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 300 ₽ за экскурсию

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Колоритная станица Старочеркасская
Колоритная станица Старочеркасская

Что вас ожидает

Главные достопримечательности 🏛️ станицы
Старочеркасская — это небольшая казачья станица, в которой все напоминает о восемнадцатом столетии. Вы прогуляетесь 👣 по площади, где собирался войсковой совет Казачий круг, осмотрите дворец знаменитого атамана Степана Ефремова и отыщете старинную дворянскую усадьбу. А также посетите древнейший храм на донской земле — Войсковой Воскресенский собор — и оцените его пятиярусный ажурный иконостас.

Путешествие во времени
Когда-то Старочеркасская была казачьей столицей ⭐️, которую путешественники именовали «Донская Венеция». Вы узнаете, какие особенности имела городская архитектура того времени, действительно ли местные жители передвигались по улицам на лодках и где находились центральные учреждения казаков. А также: при каких обстоятельствах станицу посещали Пушкин, Петр Великий, Шукшин, Крылов и Степан Разин.

Организационные детали

  • Билеты в музей 🖼 «Атаманский дворец» не включены в стоимость — 210 рублей взрослые, 150 рублей дети. Экскурсионное сопровождение в музее — 400 рублей с группы.
  • Экскурсию можно провести и для большего числа людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
Колоритная станица Старочеркасская
Колоритная станица Старочеркасская
Колоритная станица Старочеркасская
Колоритная станица Старочеркасская
Колоритная станица Старочеркасская
Колоритная станица Старочеркасская
Колоритная станица Старочеркасская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Меня зовут Инна, я генеральный директор туристской компании, принимающей иностранцев в России. Но знаете, даже с такой должностью я не могу себе отказать заниматься любимым делом в свободное время: лично проводить экскурсии в качестве гида! Если Вы хотите познакомиться с городом Ростовом-на-Дону и его окрестностям, я с удовольствием встречусь с Вами и проведу экскурсию по самым и не самым популярным местам сквозь прошлое и настоящее Донского края!
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Инна проводит ещё 2 экскурсии

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