Инна проводит ещё 2 экскурсии

Главные достопримечательности 🏛️ станицы Старочеркасская — это небольшая казачья станица, в которой все напоминает о восемнадцатом столетии. Вы прогуляетесь 👣 по площади, где собирался войсковой совет Казачий круг, осмотрите дворец знаменитого атамана Степана Ефремова и отыщете старинную дворянскую усадьбу. А также посетите древнейший храм на донской земле — Войсковой Воскресенский собор — и оцените его пятиярусный ажурный иконостас.
Путешествие во времени Когда-то Старочеркасская была казачьей столицей ⭐️, которую путешественники именовали «Донская Венеция». Вы узнаете, какие особенности имела городская архитектура того времени, действительно ли местные жители передвигались по улицам на лодках и где находились центральные учреждения казаков. А также: при каких обстоятельствах станицу посещали Пушкин, Петр Великий, Шукшин, Крылов и Степан Разин.
Организационные детали
Билеты в музей 🖼 «Атаманский дворец» не включены в стоимость — 210 рублей взрослые, 150 рублей дети. Экскурсионное сопровождение в музее — 400 рублей с группы.
Экскурсию можно провести и для большего числа людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Инна, я генеральный директор туристской компании, принимающей иностранцев в России. Но знаете, даже с такой должностью я не могу себе отказать заниматься любимым делом в свободное время: лично проводить экскурсии в качестве гида! Если Вы хотите познакомиться с городом Ростовом-на-Дону и его окрестностям, я с удовольствием встречусь с Вами и проведу экскурсию по самым и не самым популярным местам сквозь прошлое и настоящее Донского края!