Инна проводит ещё 2 экскурсии

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Главные достопримечательности 🏛️ станицы

Старочеркасская — это небольшая казачья станица, в которой все напоминает о восемнадцатом столетии. Вы прогуляетесь 👣 по площади, где собирался войсковой совет Казачий круг, осмотрите дворец знаменитого атамана Степана Ефремова и отыщете старинную дворянскую усадьбу. А также посетите древнейший храм на донской земле — Войсковой Воскресенский собор — и оцените его пятиярусный ажурный иконостас.

Путешествие во времени

Когда-то Старочеркасская была казачьей столицей ⭐️, которую путешественники именовали «Донская Венеция». Вы узнаете, какие особенности имела городская архитектура того времени, действительно ли местные жители передвигались по улицам на лодках и где находились центральные учреждения казаков. А также: при каких обстоятельствах станицу посещали Пушкин, Петр Великий, Шукшин, Крылов и Степан Разин.

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