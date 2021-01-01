Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Самая яркая программа, самые лучшие костюмы, самые веселые конкурсы и самые вкусные блины в самом красивом месте Ростовской области
+Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту Ростов-на-Дону - Парк Лога - Ростов-на-Дону
- Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
- Услуги гида экскурсовода
- Хорошее настроение
–Что не входит
- Блины со сметаной и мёдом, с мясом, грибами, лососем, курицей и многим другим.
- Пирожки, шашлык, колбаски на гриле.
- И много других вкусных угощений.
Начало и место завершения
🚩 проспект Ворошиловский, 44
Экскурсия проводится В календаре
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
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