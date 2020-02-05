15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и экскурсия на Ростовский комбинат шампанских вин

Инна
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Инна – ваш гид
Я познакомлю вас с южным колоритом Ростова-на-Дону, его культурным наследием, легендами и традициями.

Мы поговорим об истории казачества, пройдемся по живописной набережной и посетим центр виноделия региона – Ростовский комбинат шампанских вин, где вы увидите все этапы производства донского вина и сможете его продегустировать!
3500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 15 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча Ул. Большая Садовая 43/32
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У этой экскурсии15 отзывов
4.73
Ростов-на-Дону: история города и секреты донского виноделия
Ростов-на-Дону: история города и секреты донского виноделия

Что вас ожидает

Достопримечательности города
Мы посетим самые известные и важные места города: собор Рождества Богородицы, Театральную площадь, центр бывшего армянского города Нахичевань. Прогуливаясь по Большой Садовой, мы рассмотрим старинные памятники архитектуры: знаменитые доходные дома, центральный универмаг, здание Городской Думы, Музыкальный театр. Мы пройдемся по старинному городскому саду, по Покровскому скверу и поговорим об основании Ростова-на-Дону у монумента императрице Елизавете Петровне.

Прогулка по набережной
Рассмотрим ростовский порт, а также «парусник» и «теплоход» — архитектурную композицию в стиле советского конструктивизма. Вы услышите легенды о реке Дон и узнаете, почему его называют «Дон-батюшка», а иногда и «послушным сыном». На пути нам встретятся интересные скульптуры, которыми пестрит набережная: мы поговорим о персонажах «Тихого Дона» Шолохова, полюбуемся собирательным образом ростовчанки и рассмотрим памятник Горькому. А еще вы увидите строящийся для ФИФА 2018 стадион, который расположен на противоположном берегу реки.

Комбинат шампанских вин и дегустация
На Ростовском комбинате шампанских вин вы узнаете секреты донского виноделия от старинных казачьих традиций до развития современной винной отрасли. Вы посетите цеха действующего производства, увидите, как делают шампанские и игристые вина, а также продегустируете самые известные сорта ростовских вин. А в фирменном магазине каждый участник сможет купить местную продукцию по ценам, предложенным напрямую от комбината.

Организационные детали

  • Экскурсия по Ростовскому комбинату шампанских вин оплачивается отдельно, стоимость посещения — 350 рублей с человека.
  • Если экскурсия бронируется для групп с детьми, то тема виноделия и посещение комбината шампанских вин исключаются. При этом проводится расширенная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону, длительность экскурсии сохраняется.
  • При бронировании экскурсии на вечернее время после 15:00, на выходной или праздничный день, посещение комбината шампанских вин исключаются. При этом проводится расширенная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону, длительность экскурсии сохраняется.
Ростов-на-Дону: история города и секреты донского виноделия
Ростов-на-Дону: история города и секреты донского виноделия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ул. Большая Садовая 43/32.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Меня зовут Инна, я генеральный директор туристской компании, принимающей иностранцев в России. Но знаете, даже с такой должностью я не могу себе отказать заниматься любимым делом в свободное время: лично проводить экскурсии в качестве гида! Если Вы хотите познакомиться с городом Ростовом-на-Дону и его окрестностям, я с удовольствием встречусь с Вами и проведу экскурсию по самым и не самым популярным местам сквозь прошлое и настоящее Донского края!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Все было отлично
2 февраля 2020
Мне очень понравилась экскурсия, и Ростов-на-Дону!Очень удобно что можно договориться об экскурсии очень быстро и в нужный день!Отдельное спасибо Инне это человек, любящий своё дело, было очень интересно, три часа пролетели незаметно!Обязательно порекомендую вас своим знакомым и друзьям! Огромное спасибо!
2 августа 2019
К сожалению, вместо Инны пришел другой экскурсовод. Она хорошо разбирается в архитектуре и истории города, особых замечаний нет, но мы ожидали большего.
1 июля 2019
Инна - прекрасный гид. Информация подается очень легко, слушали с открытыми ртами! Очень понравилась экскурсия и маршрут. В конце Инна порекомендовала очень хороший ресторан для обеда, остались довольны
27 мая 2019
Замечательная экскурсия,для нас маршрут был оптимальным.Понравилось,что гид,может быстро все менять и подстраиваться под группу.
11 апреля 2019
Добротная обзорка, идеальна для первого знакомства с городом. Замечательный финальный аккорд - посещение завода шампанских вин, ничто так не способствует закреплению положительных впечатлений, как шампанское! Но приготовьте удобную обувь - ходить придётся много!
23 августа 2018
Два часа как на одном дыхании. Живо , интересно.
2 августа 2018
Отличная экскурсия! Узнать историю города и интересные факты за 2 с лишним часа - что еще надо, если у тебя совсем немного времени! Спасибо Инне за отлично продуманный маршрут!
28 июля 2018
Несмотря на 35 градусов жары экскурсия прошла живо и интересно. Инна отлично знает свой город, его историю, жителей.. Иногда сомневаюсь нужно ли заказывать экскурсии, когда нахожусь совсем в небольших городах с не самой на первый взгляд глубокой историей. Тут в очередной раз убедился, что не зря. Закончилась экскурсия вместо завода вин в музее казачества, чему мы были очень рады. Чудесный музей - живой, гостеприимный и даже вкусный)
Инне спасибо за то, что открыла для нас Ростов-на-Дону.
16 апреля 2018
Экскурсия по городу мне понравилась, и погода была хорошая солнечная, посмотреть достопримечательность города пешей прогулкой 3 часа в хорошую погоду да ещё со знающим гидом просто класс. Жаль конечно что не попали на винный завод (по воскресеньям выходной).
Спасибо Геннадию за проведенное время на экскурсии.
Ещё 5 отзывов

Инна проводит ещё 1 экскурсию

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