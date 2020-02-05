15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Достопримечательности города

Мы посетим самые известные и важные места города: собор Рождества Богородицы, Театральную площадь, центр бывшего армянского города Нахичевань. Прогуливаясь по Большой Садовой, мы рассмотрим старинные памятники архитектуры: знаменитые доходные дома, центральный универмаг, здание Городской Думы, Музыкальный театр. Мы пройдемся по старинному городскому саду, по Покровскому скверу и поговорим об основании Ростова-на-Дону у монумента императрице Елизавете Петровне.

Прогулка по набережной

Рассмотрим ростовский порт, а также «парусник» и «теплоход» — архитектурную композицию в стиле советского конструктивизма. Вы услышите легенды о реке Дон и узнаете, почему его называют «Дон-батюшка», а иногда и «послушным сыном». На пути нам встретятся интересные скульптуры, которыми пестрит набережная: мы поговорим о персонажах «Тихого Дона» Шолохова, полюбуемся собирательным образом ростовчанки и рассмотрим памятник Горькому. А еще вы увидите строящийся для ФИФА 2018 стадион, который расположен на противоположном берегу реки.

Комбинат шампанских вин и дегустация

На Ростовском комбинате шампанских вин вы узнаете секреты донского виноделия от старинных казачьих традиций до развития современной винной отрасли. Вы посетите цеха действующего производства, увидите, как делают шампанские и игристые вина, а также продегустируете самые известные сорта ростовских вин. А в фирменном магазине каждый участник сможет купить местную продукцию по ценам, предложенным напрямую от комбината.