Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону: коротко о главном

Главные локации старинного мегаполиса на динамичной прогулке

5
3 отзыва
Инна
Инна – Гид из Ростов-на-Дону
Пусть моя экскурсия ⛳ длится всего полтора часа, но это будет не поверхностная пробежка, а полноценное знакомство с историей 📖 и атмосферой купеческого города.

Мы погуляем по зеленым улицам Ростова, с набережной полюбуемся донскими пейзажами, а еще обсудим, как из небольшой таможни на границе двух государств вырос миллионник.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Ростов-на-Дону: коротко о главном
Ростов-на-Дону: коротко о главном

Что вас ожидает

По Большой Садовой
Мы пройдем по главной улице — в прошлом это была окраина города. Вы подивитесь многоголосию архитектурных стилей и вникнете в их детали, услышите истории 📖 богачей-ростовцев, а еще узнаете, в чем секрет национального разнообразия Ростова-на-Дону.

На бывшей главной площади
Здесь мы увидим кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы и обсудим, что объединяет его с храмом Христа Спасителя. Также поговорим о том, как Святитель Митрополит Димитрий Ростовский стал небесным покровителем города и почему в России два Ростова: Ростов Великий и Ростов-на-Дону.

Набережная Ростова-на-Дону
Лестница из 200 ступеней выведет нас к удивительно длинной набережной: спускаясь, вы увидите другой город 🏙️ на противоположном берегу Дона. На прогулке 👣 вдоль реки мы вспомним легенды о ее трех именах, рассмотрим множество скульптурных композиций и полюбуемся пейзажами.

Подарок для самостоятельного знакомства
В конце экскурсии 🧭 я подарю вам путеводители по Ростову-на-Дону и Ростовской области с достопримечательностями 🏛️ и маршрутами для самостоятельных прогулок. А еще посоветую интересные места, кафе и рестораны местной кухни!

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 на Большой Садовой улице
Ростов-на-Дону: коротко о главном
Ростов-на-Дону: коротко о главном
Ростов-на-Дону: коротко о главном
Ростов-на-Дону: коротко о главном
Ростов-на-Дону: коротко о главном
Ростов-на-Дону: коротко о главном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Меня зовут Инна, я генеральный директор туристской компании, принимающей иностранцев в России. Но при этом я с удовольствием лично провожу индивидуальные экскурсии для гостей нашего региона – это мое увлечение! Сильная сторона моих экскурсий – это глубокое владение материалом в сочетании с легкостью подачи и адаптивностью к интересам группы. Если Вы хотите познакомиться с городом Ростовом-на-Дону и его окрестностям, я с удовольствием встречусь с Вами и проведу экскурсию по самым и не самым популярным местам сквозь прошлое и настоящее Вольного Дона!
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3 настоящих отзыва от туристов

20 апр 2021
Спасибо Инне за экскурсию. Очень интересно и познавательно.
18 апр 2021
Рекомендую экскурсию особенно для короткого, но содержательного знакомства с городом. Удалось не только посмотреть, но и почувствовать и полюбить этот многоликий город. Отличный и ответственный гид!
28 мар 2021
Очень советуем прогуляться по центру Ростова с экскурсоводом Инной - отличная подача материала, глубокие знания истории и просто очень позитивный человек!

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