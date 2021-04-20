Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

По Большой Садовой
Мы пройдем по главной улице — в прошлом это была окраина города. Вы подивитесь многоголосию архитектурных стилей и вникнете в их детали, услышите истории 📖 богачей-ростовцев, а еще узнаете, в чем секрет национального разнообразия Ростова-на-Дону.
На бывшей главной площади
Здесь мы увидим кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы и обсудим, что объединяет его с храмом Христа Спасителя. Также поговорим о том, как Святитель Митрополит Димитрий Ростовский стал небесным покровителем города и почему в России два Ростова: Ростов Великий и Ростов-на-Дону.
Набережная Ростова-на-Дону
Лестница из 200 ступеней выведет нас к удивительно длинной набережной: спускаясь, вы увидите другой город 🏙️ на противоположном берегу Дона. На прогулке 👣 вдоль реки мы вспомним легенды о ее трех именах, рассмотрим множество скульптурных композиций и полюбуемся пейзажами.
Подарок для самостоятельного знакомства
В конце экскурсии 🧭 я подарю вам путеводители по Ростову-на-Дону и Ростовской области с достопримечательностями 🏛️ и маршрутами для самостоятельных прогулок. А еще посоветую интересные места, кафе и рестораны местной кухни!
Дополнительных расходов по пути не предвидится.