Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Что вас ожидает

По Большой Садовой

Мы пройдем по главной улице — в прошлом это была окраина города. Вы подивитесь многоголосию архитектурных стилей и вникнете в их детали, услышите истории 📖 богачей-ростовцев, а еще узнаете, в чем секрет национального разнообразия Ростова-на-Дону.

На бывшей главной площади

Здесь мы увидим кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы и обсудим, что объединяет его с храмом Христа Спасителя. Также поговорим о том, как Святитель Митрополит Димитрий Ростовский стал небесным покровителем города и почему в России два Ростова: Ростов Великий и Ростов-на-Дону.

Набережная Ростова-на-Дону

Лестница из 200 ступеней выведет нас к удивительно длинной набережной: спускаясь, вы увидите другой город 🏙️ на противоположном берегу Дона. На прогулке 👣 вдоль реки мы вспомним легенды о ее трех именах, рассмотрим множество скульптурных композиций и полюбуемся пейзажами.

Подарок для самостоятельного знакомства

В конце экскурсии 🧭 я подарю вам путеводители по Ростову-на-Дону и Ростовской области с достопримечательностями 🏛️ и маршрутами для самостоятельных прогулок. А еще посоветую интересные места, кафе и рестораны местной кухни!

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.