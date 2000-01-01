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Ростов-на-Дону с высоты

5
4 отзыва
Макс Г.
Макс Г. – Гид из Ростова-на-Дону
Путешествие на крышу в центре Ростова с видом на весь город 🏙️.

Вас ждёт лучший вид на главные достопримечательности 🏛️ с высоты, рассказ о них и фотосессия 📷 в конце экскурсии 🧭.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 700 ₽ за экскурсию

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Ростов-на-Дону с высоты
Ростов-на-Дону с высоты

Что вы увидите

  • Стелла Освободителям
  • Театральная площадь
  • Парк Революции
  • Дон
  • Ростов-Арена
  • Батайск
  • Центр города
  • Ипподром
Главные достопримечательности 🏛️ Ростова с крыши
  • Мы поднимемся на крышу высотного здания в самом центре города.
  • Вы увидите Ростов как на ладони и его главные достопримечательности.
  • Экскурсовод расскажет вам про то, что открывается взору: Театральную площадь, Стеллу Освободителям, Ростов-Арену, пару слов о ростовской архитектуре.
  • А в конце экскурсии 🧭 проведет фотосессию 📷 на фоне города.
Организационные детали
  • Наденьте удобную обувь, для безопасности воздержитесь от обуви на высоком каблуке.
  • Возможно проведение романтического ужина на крыше (оплачивается дополнительно).
Что входит
  • Услуги гида
  • Любительская фотосессия
Что не входит
  • Романтический ужин (2000 руб)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Максима Горького, 240
Ростов-на-Дону с высоты
Ростов-на-Дону с высоты
Ростов-на-Дону с высоты
Ростов-на-Дону с высоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Макс Г.
Макс Г.
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4 отзыва оставили туристы

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