Макс Г. – Гид из Ростова-на-Дону

Путешествие на крышу в центре Ростова с видом на весь город 🏙️.



Вас ждёт лучший вид на главные достопримечательности 🏛️ с высоты, рассказ о них и фотосессия 📷 в конце экскурсии 🧭.