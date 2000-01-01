Что вы увидите
- Стелла Освободителям
- Театральная площадь
- Парк Революции
- Дон
- Ростов-Арена
- Батайск
- Центр города
- Ипподром
Главные достопримечательности 🏛️ Ростова с крыши
- Мы поднимемся на крышу высотного здания в самом центре города.
- Вы увидите Ростов как на ладони и его главные достопримечательности.
- Экскурсовод расскажет вам про то, что открывается взору: Театральную площадь, Стеллу Освободителям, Ростов-Арену, пару слов о ростовской архитектуре.
- А в конце экскурсии 🧭 проведет фотосессию 📷 на фоне города.
Организационные детали
- Наденьте удобную обувь, для безопасности воздержитесь от обуви на высоком каблуке.
- Возможно проведение романтического ужина на крыше (оплачивается дополнительно).
Что входит
- Услуги гида
- Любительская фотосессия
Что не входит
- Романтический ужин (2000 руб)
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Максима Горького, 240
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Макс Г.
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