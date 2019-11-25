3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!

Удивительно вкусно, искристо и остро!

Игорь Северянин

История и технология

Вам откроются все секреты производства любимого напитка аристократии. Я расскажу, кто придумал резервуарный метод изготовления и как он появился на нашем комбинате, что такое вторичное брожение и чем оно отличается от первичного, а живые дрожжи — от сухих. Вы познакомитесь с донскими мастерами-виноделами, которые расскажут об особенностях работы цехов: приемки, выдержки, ликерного и дрожжевого отделения. Мы заглянем в биохимический цех, где трудятся микробиологи, и посетим склад готовой продукции, который впечатлит вас своим масштабом.

Азы дегустации

После насыщенной экскурсии вас ждет дегустация готового продукта. Открыв кран, мы прямо из акратофора разольем шампанское по бокалам. Я проведу небольшой ликбез о том, на что следует обращать внимание, и научу различать виды и сорта. В трех фото-зонах, организованных на заводе, вы сможете сделать на память оригинальные снимки, а в фирменном магазине при комбинате приобрести нашу продукцию по выгодной цене.