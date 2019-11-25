3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!

Увидеть процесс производства «от приемки до бутылки», узнать все о пузырьках и правильной дегустации

Зинаида
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Зинаида – ваш гид
Как правильно читать этикетку? Зачем на заводе шампанского нужен ликер? На экскурсии по Ростовскому комбинату вам откроются все тайны приготовления игристых и шампанских вин! А дегустация напитков в компании профессионала станет прекрасным завершением познавательного тура.
От 460 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 39 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!

Что вас ожидает

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Игорь Северянин

История и технология
Вам откроются все секреты производства любимого напитка аристократии. Я расскажу, кто придумал резервуарный метод изготовления и как он появился на нашем комбинате, что такое вторичное брожение и чем оно отличается от первичного, а живые дрожжи — от сухих. Вы познакомитесь с донскими мастерами-виноделами, которые расскажут об особенностях работы цехов: приемки, выдержки, ликерного и дрожжевого отделения. Мы заглянем в биохимический цех, где трудятся микробиологи, и посетим склад готовой продукции, который впечатлит вас своим масштабом.

Азы дегустации
После насыщенной экскурсии вас ждет дегустация готового продукта. Открыв кран, мы прямо из акратофора разольем шампанское по бокалам. Я проведу небольшой ликбез о том, на что следует обращать внимание, и научу различать виды и сорта. В трех фото-зонах, организованных на заводе, вы сможете сделать на память оригинальные снимки, а в фирменном магазине при комбинате приобрести нашу продукцию по выгодной цене.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Ольга
  • Если вам нет 18 лет, для посещения экскурсии вам нужен сопровождающий (1 сопровождающий на 8-10 человек)
  • При несоблюдении правил техники безопасности и правил поведения, гид оставляет за собой право отказать в проведении экскурсии. При этом стоимость экскурсионного обслуживания не возвращается.
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!
Ростовское шампанское: экскурсия и дегустация!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Зинаида
Зинаида
Добрый день, меня зовут Зинаида и я с рождения живу в Ростове-на-Дону. На Ростовском комбинате шампанских вин работаю с 2012 года. Сейчас веду проект экскурсии по комбинату. Впервые комбинат открыл свои двери для гостей и жителей города 1 сентября 2014 года, на протяжении уже 5 лет нас посетило более 6000 человек. Приходите на экскурсию и прикоснитесь к истории виноделия!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 ноября 2019
Всегда интересно на производстве, посмотреть и послушать как получается, тот или иной продукт.
Экскурсия понравилась, наглядно видно весь процесс приготовления шампанского. Понравилось, что кроме экскурсовода подключаются к экскурсии и представители цехов, так же рассказывая о том, что происходит с напитками в данном конкретном цеху. Рекомендую.
30 октября 2019
Увлекательная экскурсия в советское винопроизводство. Уникальная именно тем, что с шестидесятых там практически ничего не изменилось)
26 сентября 2019
Мы посетили Экскурсию в утренние часы, несмотря на это для нас двоих провели полноценную Экскурсию. Всё было интересно и познавательно, а шампанское вкусным. Обязательно порекомендую своим друзьям.

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