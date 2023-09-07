Автобусная экскурсия в Ростове-на-Дону: Погрузитесь в красоту Нового Света
В Крыму в конце июня начинает распускаться знаменитая крымская роза. Огромные плантации благоухающих кустов мы увидим с вами по пути следования. Проведем три дня в райском уголке Крыма.
Побываем в Долине Приведений, прогуляемся по вечерней Алуште и искупаемся в чистейшей воде одной из бухт Нового Света.
Побываем в Долине Приведений, прогуляемся по вечерней Алуште и искупаемся в чистейшей воде одной из бухт Нового Света.
Ближайшие даты:
7
сен
сен
Что вас ожидает:
- Поселок Сатера
- Алушта
- Долина Приведений
- Каньон Панагии
- Юго-Восточный берег Крыма
- Новый Свет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- 1 день.
- В нашем туре предусмотрено проживание в поселке Сатера, что в переводе с греческого означает «спас» или «спаситель». Здесь настолько тихо и спокойно, что ощущение времени растворено в воздухе.
- Заселение и вкусный обед в отеле.
- Вечером мы с вами отправимся гулять по вечерней Алуште. Просторная, ухоженная набережная, цветущие клумбы, удобные зоны отдыха, причудливые декорации и большое количество кафе, ресторанов, магазинов делают прогулку по Алуште занимательной и интересной.
- 2 день.
- Рядом с пансионатом есть оборудованный пляж. Во всех номерах есть пляжные зонтики и коврики. Любители более активного времяпровождения могут отправиться на экскурсию в Долину Приведений или каньон Панагии (доплата). Для тех, кто утром предпочитает море, а после обеда — активный отдых, мы предлагаем отправиться на морскую прогулку на катере (доплата).
- Все экскурсионные объекты, которыми знаменит Юго-Восточный берег Крыма мы увидим с моря, искупаемся в открытом море, понаблюдаем за дельфинами.
- Вечером вас ждет вкусный ужин в отеле. Позднее у вас будет свободное время для прогулки по набережной и парковым зонам поселка.
- 3 день.
- Вкусный завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров.
- В этот день мы отправимся на Восточное побережье Крыма и посетим самый удивительный уголок Крыма — Новый Свет, который считается родиной российского шампанского. Во время экскурсии искупаемся в чистейшей воде в одной из бухт Нового Света.
- Посетим фирменный магазин шампанских вин, чтобы по достоинству оценить вкусовые качества этого «эликсира хорошего настроения».
- Прибытие в Ростов-на-Дону — 04:00-06:00.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Проживание
- Питание (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
- Услуги гида
- Транспортная страховка
- Что не входит
- Экскурсии (на выбор) во второй день путешествия
- Морская прогулка
- Питание в кафе во время экскурсий
- Место начала и завершения?
- г. Ростов-на-Дону, пр. - т. Буденновский, д. 45
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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