Инна проводит ещё 2 экскурсии

Путешествие в прошлое Вы посетите музей 🖼 истории 📖 Танаиса и увидите оружие кочевников, товары греческих мореплавателей, предметы древнего городского быта и другие реликвии, найденные при раскопках. А также погуляете под открытым небом по узким улочкам Городища и побываете на одном из самых крупных торжищ Боспорского царства, где ощутите мирное слияние двух культур — греческой и варварской.
Островок Древней Греции в устье Дона Танаис — одно из старейших поселений нашего края. Вы услышите историю его появления, раскроете секреты воинственных амазонок и загадочных скифов и узнаете о жизни древних греков на Донской земле. Кроме того, я поясню, почему географ Страбон назвал Танаис «крупнейшим торжищем варваров после Пантикапея» и что послужило причиной упадка греческой культуры на берегу реки Дон.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход на территорию заповедника — 70 рублей с человека; музей истории Танаиса — 115 рублей взрослые, 85 рублей дети; экскурсия ⛳ в музее — 700 рублей с группы; Городище — 110 рублей взрослые, 80 рублей дети
Экскурсию можно провести и для большего числа человек. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Инна, я генеральный директор туристской компании, принимающей иностранцев в России. Но знаете, даже с такой должностью я не могу себе отказать заниматься любимым делом в свободное время: лично проводить экскурсии в качестве гида! Если Вы хотите познакомиться с городом Ростовом-на-Дону и его окрестностям, я с удовольствием встречусь с Вами и проведу экскурсию по самым и не самым популярным местам сквозь прошлое и настоящее Донского края!