Инна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

Вы посетите музей 🖼 истории 📖 Танаиса и увидите оружие кочевников, товары греческих мореплавателей, предметы древнего городского быта и другие реликвии, найденные при раскопках. А также погуляете под открытым небом по узким улочкам Городища и побываете на одном из самых крупных торжищ Боспорского царства, где ощутите мирное слияние двух культур — греческой и варварской.

Островок Древней Греции в устье Дона

Танаис — одно из старейших поселений нашего края. Вы услышите историю его появления, раскроете секреты воинственных амазонок и загадочных скифов и узнаете о жизни древних греков на Донской земле. Кроме того, я поясню, почему географ Страбон назвал Танаис «крупнейшим торжищем варваров после Пантикапея» и что послужило причиной упадка греческой культуры на берегу реки Дон.

Организационные детали