Инна проводит ещё 2 экскурсии

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Танаис — античное прошлое Донского края

Погулять по руинам древнегреческого города и раскрыть его многовековую историю

Инна
Инна – Гид из Ростова-на-Дону
В одном из крупнейших археологических заповедников страны вы узнаете о возникновении, расцвете и упадке города Танаис, основанного в III веке до нашей эры.

Я расскажу, как ему удалось стать вторым по важности центром торговли после столицы ⭐️ Боспорского царства, как жили в нем люди и почему несколько веков он скрывался под землей.
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 200 ₽ за экскурсию

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Танаис — античное прошлое Донского края
Танаис — античное прошлое Донского края

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое
Вы посетите музей 🖼 истории 📖 Танаиса и увидите оружие кочевников, товары греческих мореплавателей, предметы древнего городского быта и другие реликвии, найденные при раскопках. А также погуляете под открытым небом по узким улочкам Городища и побываете на одном из самых крупных торжищ Боспорского царства, где ощутите мирное слияние двух культур — греческой и варварской.

Островок Древней Греции в устье Дона
Танаис — одно из старейших поселений нашего края. Вы услышите историю его появления, раскроете секреты воинственных амазонок и загадочных скифов и узнаете о жизни древних греков на Донской земле. Кроме того, я поясню, почему географ Страбон назвал Танаис «крупнейшим торжищем варваров после Пантикапея» и что послужило причиной упадка греческой культуры на берегу реки Дон.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход на территорию заповедника — 70 рублей с человека; музей истории Танаиса — 115 рублей взрослые, 85 рублей дети; экскурсия ⛳ в музее — 700 рублей с группы; Городище — 110 рублей взрослые, 80 рублей дети
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек. Детали уточняйте в личном сообщении.
Танаис — античное прошлое Донского края
Танаис — античное прошлое Донского края
Танаис — античное прошлое Донского края

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Меня зовут Инна, я генеральный директор туристской компании, принимающей иностранцев в России. Но знаете, даже с такой должностью я не могу себе отказать заниматься любимым делом в свободное время: лично проводить экскурсии в качестве гида! Если Вы хотите познакомиться с городом Ростовом-на-Дону и его окрестностям, я с удовольствием встречусь с Вами и проведу экскурсию по самым и не самым популярным местам сквозь прошлое и настоящее Донского края!
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Инна проводит ещё 2 экскурсии

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