Экскурсия «Истории любви» — прекрасный подарок для вашей «второй половинки»

Приглашаем гостей и жителей нашего города на романтическую экскурсию ⛳ по Ростову-на-Дону «Истории любви», в которой собраны настоящие истории 📖 любви жителей нашего города и людей, кто нашел свою судьбу именно здесь.

Речь пойдет о нелегких и запутанных, а иногда и роковых взаимоотношениях знаменитых поэтов и купцов, актрис и танцовщиц, генералов и архитекторов и многих других известных творческих личностей, также о свадебных традициях на Дону и о красивых 🤩 казачьих легендах.

Маршрут (остановки):