Экскурсия «Истории любви» — прекрасный подарок для вашей «второй половинки»
Приглашаем гостей и жителей нашего города на романтическую экскурсию ⛳ по Ростову-на-Дону «Истории любви», в которой собраны настоящие истории 📖 любви жителей нашего города и людей, кто нашел свою судьбу именно здесь.
Речь пойдет о нелегких и запутанных, а иногда и роковых взаимоотношениях знаменитых поэтов и купцов, актрис и танцовщиц, генералов и архитекторов и многих других известных творческих личностей, также о свадебных традициях на Дону и о красивых 🤩 казачьих легендах.
Маршрут (остановки):
ул. Большая Садовая
Набережная
площадь Советов
Покровский сквер
Первомайский сквер
Театральная площадь
ул. Пушкинская
ул. Большая Садовая
Что входит
Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
Услуги гида экскурсовода
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Большая Садовая, 4
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.