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Тематическая экскурсия «Истории любви»

Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Предлагаем вам отправится на романтическую экскурсию ⛳, в которой собраны настоящие истории 📖 любви поэтов и купцов, актрис и танцовщиц, генералов и архитекторов связанные с городом Ростов-на-Дону.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 820 ₽ за человека

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Тематическая экскурсия «Истории любви»
Тематическая экскурсия «Истории любви»

Что вы увидите

  • Ул. Большая Садовая
  • Набережная
  • Площадь Советов
  • Покровский сквер
  • Первомайский сквер
  • Театральная площадь
  • Ул. Пушкинская
Экскурсия «Истории любви» — прекрасный подарок для вашей «второй половинки»
Приглашаем гостей и жителей нашего города на романтическую экскурсию ⛳ по Ростову-на-Дону «Истории любви», в которой собраны настоящие истории 📖 любви жителей нашего города и людей, кто нашел свою судьбу именно здесь.
Речь пойдет о нелегких и запутанных, а иногда и роковых взаимоотношениях знаменитых поэтов и купцов, актрис и танцовщиц, генералов и архитекторов и многих других известных творческих личностей, также о свадебных традициях на Дону и о красивых 🤩 казачьих легендах.

Маршрут (остановки):

  • ул. Большая Садовая
  • Набережная
  • площадь Советов
  • Покровский сквер
  • Первомайский сквер
  • Театральная площадь
  • ул. Пушкинская
  • ул. Большая Садовая
Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Услуги гида экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Большая Садовая, 4
Тематическая экскурсия «Истории любви»
Тематическая экскурсия «Истории любви»
Тематическая экскурсия «Истории любви»
Тематическая экскурсия «Истории любви»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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