Рейна-ТУР Н.
Рейна-ТУР Н. – Гид из Ростов-на-Дону
Вы увидите настоящий купеческий Ростов с яркими архитектурными памятниками, а в уникальном музее познакомитесь с историей 📖 подвигов казаков-гвардейцев, на протяжении нескольких столетий защищавших границы Российской империи.

Здесь вас угостят казачьими закусками и нальют ароматный чай из степных трав.

В тур также включена прогулка 👣 на теплоходе по Дону-батюшке и посещение Старого базара — любимого места ростовчан и гостей города, атмосферного места, пронизанного духом «вкусного Ростова».
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Экскурсия

5 500 ₽ за экскурсию

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Выходные в Ростове
Выходные в Ростове

Что вы увидите

  • Вы увидите самую оживленную, кипящей жизнью центральную часть города
  • Культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская Казачья Гвардия»
  • Старый Ростов
  • Шолохов-центр
  • Центральный рынок

Что вас ожидает:

    Вы посетите культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская Казачья Гвардия»
    единственный в стране центр, представляющий экспозицию о казаках-гвардейцах, телохранителях российских императоров.
    Отправитесь на авторскую пешеходную экскурсию ⛳ «Авантюристы Ростова». Герои историй — «джентльмены удачи», сыщики, благородные мошенники и инициаторы опасных экспедиций. Погрузитесь в атмосферу приключений минувших дней, слушая байки о ловкости, наглости и обаянии ростовских авантюристов, рассказанные во время неспешной прогулки.
    Посетите музей-заповедник «Шолохов-Центр», где вас будет ждать творческий мастер-класс по росписи традиционных ложек «Донские лазорики».
    И посетите ещё одну авторскую пешеходную экскурсию ⛳ «От Базара до Базара» Во время которой, вы познакомитесь с историей 📖 города, его жителями и их привычками, а посещение старого Базара расскажет о гастрономических предпочтениях Ростовчан, истории 📖 Донских блюд и особенностях региональной кухни 🥧.
    +Что входит
    • Проживание в гостинице «Дон Кихот» 3* в номере категории Стандарт, с завтраком (1 ночь)
    • 3 экскурсии
    • Билеты в музеи
    • Мастер-класс в «Шолохов-Центр»
    • Билеты на теплоход.
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, обеды, сувениры и пр. )
    Начало
    🚩 ул. Ульяновская д. 58, Ростов-на-Дону
    Место завершения
    🏁 Центральный рынок, Ростов-на-Дону
    Выходные в Ростове
    Выходные в Ростове
    Выходные в Ростове
    Выходные в Ростове

    Экскурсия проводится 24 апреля; 22 мая.

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Рейна-ТУР Н.
    Рейна-ТУР Н.
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