Что вас ожидает:

Вы посетите культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская Казачья Гвардия»

единственный в стране центр, представляющий экспозицию о казаках-гвардейцах, телохранителях российских императоров.

Отправитесь на авторскую пешеходную экскурсию ⛳ «Авантюристы Ростова». Герои историй — «джентльмены удачи», сыщики, благородные мошенники и инициаторы опасных экспедиций. Погрузитесь в атмосферу приключений минувших дней, слушая байки о ловкости, наглости и обаянии ростовских авантюристов, рассказанные во время неспешной прогулки.

Посетите музей-заповедник «Шолохов-Центр», где вас будет ждать творческий мастер-класс по росписи традиционных ложек «Донские лазорики».

И посетите ещё одну авторскую пешеходную экскурсию ⛳ «От Базара до Базара» Во время которой, вы познакомитесь с историей 📖 города, его жителями и их привычками, а посещение старого Базара расскажет о гастрономических предпочтениях Ростовчан, истории 📖 Донских блюд и особенностях региональной кухни 🥧.