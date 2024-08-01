Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Ростове, цены от 1 050 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Самое главное о Ростове за 1 час
Пешая
116 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
Завтра в 20:00
6 авг в 21:00
2 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Ростов Великий
Пешая
7 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
1 050 за человека
Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
2 часа
Индивидуальная
Уникальный мастер-класс по чернолощёной керамике в Ростове
Погрузитесь в историю Ростова и узнайте о жизни мещанки Марфы Фигуриной на личном мастер-классе по керамике. Создайте уникальную тарелку или кружку
Начало: На улице Каменный мост
9 авг в 19:00
10 авг в 16:00
2 000 за человека
История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
Пешая
скидка
20%
2 часа
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
Сегодня в 14:30
6 авг в 08:30
33502 680 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 августа 2024
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Дмитрий, очень интересно и последовательно рассказал о становлении Ростова и Ростовского Кремля. Были с мужем и ребенком 9 лет. Сыну
    читать дальше

    экскурсия тоже очень понравилась. Пока гуляли по Ростову, пошел дождь, но это не помешало, а даже наоборот, сделало экскурсию еще более запоминающейся.

  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Самое главное о Ростове за 1 час
    Спасибо! Очень душевная экскурсия. Должны были ходить час, но задержались, разговаривая. Гид посоветовал места, куда можно сходить в Ростове и просто помог решить затруднения, возникшие до экскурсии) Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    17 октября 2022
    Знакомьтесь, Ростов Великий
    Экскурсия понравилась, погода была хорошая, повезло. На экскурсию пришла только я, поэтому она была практически индивидуальная. Елена интересно рассказала про историю города, Кремль, монастыри.
  • С
    Светлана
    5 сентября 2022
    Знакомьтесь, Ростов Великий
    Спасибо экскурсоводу Лене за интересную экскурсию по Кремлю. При жаре + 33 градуса, Лена вела нашу группу в тенечек. Спасибо ей за заботу и рекомендуем ее как человека любящего свой город и за доступность ее рассказа.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самое главное о Ростове за 1 час
  2. Знакомьтесь, Ростов Великий
  3. Гончарный мастер-класс в центре Ростова Великого
  4. История и тайны Ростова Великого: авторская квест-прогулка без гида
Какие места ещё посмотреть в Ростове
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. озеро Неро
  2. Успенский Собор
  3. Ростовский кремль
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Борисоглебский монастырь
  9. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ростову в августе 2024
Сейчас в Ростове в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 1 050 до 2 680 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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