С Светлана Самое главное о Ростове за 1 час читать дальше экскурсия тоже очень понравилась. Пока гуляли по Ростову, пошел дождь, но это не помешало, а даже наоборот, сделало экскурсию еще более запоминающейся. Дмитрий, очень интересно и последовательно рассказал о становлении Ростова и Ростовского Кремля. Были с мужем и ребенком 9 лет. Сыну

Е Елена Самое главное о Ростове за 1 час Спасибо! Очень душевная экскурсия. Должны были ходить час, но задержались, разговаривая. Гид посоветовал места, куда можно сходить в Ростове и просто помог решить затруднения, возникшие до экскурсии) Рекомендую.

Е Екатерина Знакомьтесь, Ростов Великий Экскурсия понравилась, погода была хорошая, повезло. На экскурсию пришла только я, поэтому она была практически индивидуальная. Елена интересно рассказала про историю города, Кремль, монастыри.