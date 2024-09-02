На Рождество – экскурсии в Ростове

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ростове, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Пешая
42 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Погрузитесь в историю Ростова Великого: кремль, Соборная площадь, Успенский собор и озеро Неро. Узнайте о митрополите Ионе и ростовских купцах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 850 за всё до 5 чел.
По святым местам Ростова Великого
На машине
29 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по святым местам Ростова Великого: духовное наследие
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, посетив его знаменитые монастыри и узнав их уникальные истории
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
12 600 за всё до 3 чел.
Семибратово - место рождения сказок и былин
На машине
13 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Семибратово: где рождаются сказки и былины, экскурсия из Ростова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Семибратово, где живут легенды о богатырях и мастерство старинных ремесел
Сегодня в 18:00
14 сен в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 сентября 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Очень интересная экскурсия. Татьяна замечательный экскурсовод, видно, что человек живет своим делом и оно его вдохновляет. Всем рекомендую дополнительно посетить музей баклуш и варенья) варенье с помидорами, это новое открытие в моей жизни ☺
    Очень интересная экскурсия. Татьяна замечательный экскурсовод, видно, что человек живет своим делом и оно его вдохновляетОчень интересная экскурсия. Татьяна замечательный экскурсовод, видно, что человек живет своим делом и оно его вдохновляет
  • Е
    Елена
    26 августа 2024
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Благодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, с нотками юмора и огромной
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    базой знаний. Очень жаль, что время экскурсии (2,5ч) не позволило узнать еще больше, но даже то, что мы услышали, раскрыло историю Кремля и исторических личностей, с ним связанных, достаточно полно. С удовольствием закажем экскурсию по другим достопримечательностям Ростова. Оксана - очень приятный и дружелюбный человек, задала позитивное настроение на весь день. Большое спасибо!!!

    Благодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, сБлагодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, сБлагодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, сБлагодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, сБлагодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, сБлагодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, сБлагодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, сБлагодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, сБлагодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, с
  • И
    Ирина
    19 августа 2024
    По святым местам Ростова Великого
    Прекрасная экскурсия! Очень хороший гид- Николай Николаевич, влюбленный в свой город. Оставляет желать лучшего организатор- Оксана. Отвечала с задержкой и после повторного напоминания, забыла сообщить гиду место встречи, перепутала экскурсии. Но даже этот негатив не испортил впечатления от самой экскурсии. Спасибо гиду!
  • С
    Сырцева
    9 августа 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Замечательная экскурсия. Сам городок не впечатлил, но после рассказов Татьяны, всё воспринимается в совсем другом свете. Теперь хочется почитать об
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    этом месте побольше, чтоб закрепить материал. Отдельная благодарность сотрудницам музея Баклуш и Библиотеки варенья. Всё очень вкусно, интересно и душевно. Но самое сильное впечатление произвели мишки Маша и Антонина

  • С
    Светлана
    6 августа 2024
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    Экскурсовод Оксана провела великолепную экскурсию. Грамотная речь, увлекательный рассказ, приятное общение. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    29 июля 2024
    Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
    В Ростове впервые. Большое спасибо экскурсоводу Оксане. Очень интересная экскурсия! Приятные впечатления от исторической части, общения с Оксаной. Хотя бы один раз, но обязательно рекомендуем посетить Ростов Великий, послушать колокольный оркестр звонарей, полюбоваться видами озера Неро и посетить достопримечательности!
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    По святым местам Ростова Великого
    Большое спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейшую экскурсию и прекрасные фотографии! Однозначно рекомендуем!
  • К
    Ксения
    12 июля 2024
    По святым местам Ростова Великого
    У нас был гид Николай Николаевич. Отличный рассказчик, все просто, интересно и понятно. Четыре часа с ним пролетели незаметно. Всем рекомендую данную экскурсию во время посещения Ростова
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Семибратово - место рождения сказок и былин
    Доброго дня. Татьяна Николаевна отличный организатор. Музеи в Семибратово - любопытны и интересны не только детишкам, как можно подумать из
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    названий. Взрослым интересно тоже. Обаятельные мишки - Тоша и Маша. Местечко- Семибратово - всегда проезжали мимо, а много всего узнали побывав. Единственное, что хотелось бы отметить, маршрут сложно назвать пешей прогулкой. Мы мало ходили. Это просто нужно знать, чтобы не ожидать больших расстояний. Для нас маловато пешком прошли.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «На Рождество»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. озеро Неро
  2. Ростовский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Борисоглебский монастырь
  9. Набережная
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Ростову в сентябре 2024
Сейчас в Ростове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 12 600. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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