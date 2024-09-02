2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу
Погрузитесь в историю Ростова Великого: кремль, Соборная площадь, Успенский собор и озеро Неро. Узнайте о митрополите Ионе и ростовских купцах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 850₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по святым местам Ростова Великого: духовное наследие
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, посетив его знаменитые монастыри и узнав их уникальные истории
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
12 600₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Семибратово: где рождаются сказки и былины, экскурсия из Ростова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Семибратово, где живут легенды о богатырях и мастерство старинных ремесел
Сегодня в 18:00
14 сен в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 сентября 2024Очень интересная экскурсия. Татьяна замечательный экскурсовод, видно, что человек живет своим делом и оно его вдохновляет. Всем рекомендую дополнительно посетить музей баклуш и варенья) варенье с помидорами, это новое открытие в моей жизни ☺
- ЕЕлена26 августа 2024Благодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, с нотками юмора и огромной
- ИИрина19 августа 2024Прекрасная экскурсия! Очень хороший гид- Николай Николаевич, влюбленный в свой город. Оставляет желать лучшего организатор- Оксана. Отвечала с задержкой и после повторного напоминания, забыла сообщить гиду место встречи, перепутала экскурсии. Но даже этот негатив не испортил впечатления от самой экскурсии. Спасибо гиду!
- ССырцева9 августа 2024Замечательная экскурсия. Сам городок не впечатлил, но после рассказов Татьяны, всё воспринимается в совсем другом свете. Теперь хочется почитать об
- ССветлана6 августа 2024Экскурсовод Оксана провела великолепную экскурсию. Грамотная речь, увлекательный рассказ, приятное общение. Большое спасибо!
- ССветлана29 июля 2024В Ростове впервые. Большое спасибо экскурсоводу Оксане. Очень интересная экскурсия! Приятные впечатления от исторической части, общения с Оксаной. Хотя бы один раз, но обязательно рекомендуем посетить Ростов Великий, послушать колокольный оркестр звонарей, полюбоваться видами озера Неро и посетить достопримечательности!
- ТТатьяна16 июля 2024Большое спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейшую экскурсию и прекрасные фотографии! Однозначно рекомендуем!
- ККсения12 июля 2024У нас был гид Николай Николаевич. Отличный рассказчик, все просто, интересно и понятно. Четыре часа с ним пролетели незаметно. Всем рекомендую данную экскурсию во время посещения Ростова
- ЕЕлена30 апреля 2024Доброго дня. Татьяна Николаевна отличный организатор. Музеи в Семибратово - любопытны и интересны не только детишкам, как можно подумать из
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Ростову в сентябре 2024
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