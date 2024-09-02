М Мария Семибратово - место рождения сказок и былин Очень интересная экскурсия. Татьяна замечательный экскурсовод, видно, что человек живет своим делом и оно его вдохновляет. Всем рекомендую дополнительно посетить музей баклуш и варенья) варенье с помидорами, это новое открытие в моей жизни ☺

Е Елена Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу читать дальше базой знаний. Очень жаль, что время экскурсии (2,5ч) не позволило узнать еще больше, но даже то, что мы услышали, раскрыло историю Кремля и исторических личностей, с ним связанных, достаточно полно. С удовольствием закажем экскурсию по другим достопримечательностям Ростова. Оксана - очень приятный и дружелюбный человек, задала позитивное настроение на весь день. Большое спасибо!!! Благодаря экскурсоводу Оксане прекрасные стены Ростовского Кремля обрели душу. Мы под огромным впечатлением. Очень интересно, с нотками юмора и огромной

И Ирина По святым местам Ростова Великого Прекрасная экскурсия! Очень хороший гид- Николай Николаевич, влюбленный в свой город. Оставляет желать лучшего организатор- Оксана. Отвечала с задержкой и после повторного напоминания, забыла сообщить гиду место встречи, перепутала экскурсии. Но даже этот негатив не испортил впечатления от самой экскурсии. Спасибо гиду!

С Сырцева Семибратово - место рождения сказок и былин читать дальше этом месте побольше, чтоб закрепить материал. Отдельная благодарность сотрудницам музея Баклуш и Библиотеки варенья. Всё очень вкусно, интересно и душевно. Но самое сильное впечатление произвели мишки Маша и Антонина Замечательная экскурсия. Сам городок не впечатлил, но после рассказов Татьяны, всё воспринимается в совсем другом свете. Теперь хочется почитать об

С Светлана Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу Экскурсовод Оксана провела великолепную экскурсию. Грамотная речь, увлекательный рассказ, приятное общение. Большое спасибо!

С Светлана Ростов Великий: экскурсия по кремлю и городу В Ростове впервые. Большое спасибо экскурсоводу Оксане. Очень интересная экскурсия! Приятные впечатления от исторической части, общения с Оксаной. Хотя бы один раз, но обязательно рекомендуем посетить Ростов Великий, послушать колокольный оркестр звонарей, полюбоваться видами озера Неро и посетить достопримечательности!

Т Татьяна По святым местам Ростова Великого Большое спасибо экскурсоводу Светлане за интереснейшую экскурсию и прекрасные фотографии! Однозначно рекомендуем!

К Ксения По святым местам Ростова Великого У нас был гид Николай Николаевич. Отличный рассказчик, все просто, интересно и понятно. Четыре часа с ним пролетели незаметно. Всем рекомендую данную экскурсию во время посещения Ростова