Е Елена Обзорная экскурсия по Ростову Великому Гуляли по Кремлю и около него, так как все время шел дождь, но информации было много. Спасибо Светлане за насыщенную экскурсию.

Ч Чернова Обзорная экскурсия по Ростову Великому Прекрасный старинный город. Великолепный экскурсовод. Выражаем свою признательность Светлане. Совсем не устали. Поездка на теплохода по озеру внесла особенный колорит, дала возможность насладиться видами Ростова с воды.

Ж Жанна Обзорная экскурсия по Ростову Великому Понравилось. Рекомендую

А Александр Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте туристов Большая благодарность Николаю Николаевичу за интересную экскурсию по Ростову Великому. Необычайно интересно, познавательно, красивые места, великий город.

А Андрей Один день в Ростове Великом Маршрут был подобран оптимально с учётом наших интересов, нашего позднего приезда и времени работы храмов, общее знакомство с городом, насыщенно и динамично

О Ольга Обзорная экскурсия по Ростову Великому Спасибо за экскурсию. Все понравилось.

Д Дарья Обзорная экскурсия по Ростову Великому Экскурсия понравилась, узнали много интересного, экскурсовод очень приятная и ненавязчивая. Единственное, хотелось бы чуть больше ходить, когда долго стоишь - устаешь.

А Анатолий Один день в Ростове Великом Уровень хороший. Понравилось.

М Мара Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте туристов Огромное спасибо нашему гиду, была отличная увлекательная экскурсия, узнали много нового, в т. ч. об особенностях жизни в Ростове Великом. Очень хочется вернуться, но уже летом или осенью, порыбачить на озере Неро))). Попробовали великолепную щуку и судака!!!