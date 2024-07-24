2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: история, кремль, храмы
Погрузитесь в вековую историю Ростова Великого, исследуйте его кремль и уникальные храмы в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в историю Ростова Великого: от величественных монастырей до живописного озера Неро
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до монастырей
Погрузитесь в историю Ростова Великого, увидев его кремль, монастыри и усадьбы. Незабываемое путешествие в прошлое ждет каждого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Один день в Ростове Великом: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, его архитектурные шедевры и уникальные пейзажи озера Неро
Начало: Соборная площадь,5
Расписание: По договоренности с понедельника по субботу.
8 авг в 13:00
14 авг в 09:00
от 3 650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 июля 2024Гуляли по Кремлю и около него, так как все время шел дождь, но информации было много. Спасибо Светлане за насыщенную экскурсию.
- ЧЧернова22 июля 2024Прекрасный старинный город. Великолепный экскурсовод. Выражаем свою признательность Светлане. Совсем не устали. Поездка на теплохода по озеру внесла особенный колорит, дала возможность насладиться видами Ростова с воды.
- ЖЖанна20 июля 2024Понравилось. Рекомендую
- ААлександр19 июля 2024Большая благодарность Николаю Николаевичу за интересную экскурсию по Ростову Великому. Необычайно интересно, познавательно, красивые места, великий город.
- ААндрей2 июля 2024Маршрут был подобран оптимально с учётом наших интересов, нашего позднего приезда и времени работы храмов, общее знакомство с городом, насыщенно и динамично
- ООльга18 июня 2024Спасибо за экскурсию. Все понравилось.
- ДДарья11 июня 2024Экскурсия понравилась, узнали много интересного, экскурсовод очень приятная и ненавязчивая. Единственное, хотелось бы чуть больше ходить, когда долго стоишь - устаешь.
- ААнатолий31 марта 2024Уровень хороший. Понравилось.
- ММара12 марта 2024Огромное спасибо нашему гиду, была отличная увлекательная экскурсия, узнали много нового, в т. ч. об особенностях жизни в Ростове Великом. Очень хочется вернуться, но уже летом или осенью, порыбачить на озере Неро))). Попробовали великолепную щуку и судака!!!
- ННаталья10 марта 2024Прекрасно. Лидия провела для нас прекрасную экскурсию, очень увлеченно, масса интересной и полезной исторической информации. Погода благоволила. . мы довольны. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Популярные экскурсии»
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