Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Ростове, цены от 3 650 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Ростову Великому
Пешая
44 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: история, кремль, храмы
Погрузитесь в вековую историю Ростова Великого, исследуйте его кремль и уникальные храмы в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому
Пешая
37 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до озера Неро
Погрузитесь в историю Ростова Великого: от величественных монастырей до живописного озера Неро
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 200 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте туристов
36 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ростову Великому: от кремля до монастырей
Погрузитесь в историю Ростова Великого, увидев его кремль, монастыри и усадьбы. Незабываемое путешествие в прошлое ждет каждого
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Один день в Ростове Великом
Пешая
18 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Один день в Ростове Великом: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова Великого, его архитектурные шедевры и уникальные пейзажи озера Неро
Начало: Соборная площадь,5
Расписание: По договоренности с понедельника по субботу.
8 авг в 13:00
14 авг в 09:00
от 3 650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Обзорная экскурсия по Ростову Великому
  3. Обзорная экскурсия по Ростову Великому на транспорте туристов
  4. Один день в Ростове Великом
Какие места ещё посмотреть в Ростове
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. озеро Неро
  2. Успенский Собор
  3. Ростовский кремль
  4. Самое главное
  5. Успенский собор в Ростове
  6. Соборная площадь
  7. Троице-Сергиев Варницкий монастырь
  8. Борисоглебский монастырь
  9. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ростову в августе 2024
Сейчас в Ростове в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 3 650 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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