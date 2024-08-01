1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое главное о Ростове за 1 час: панорамная экскурсия
За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Начало: На Соборной площади
Завтра в 20:00
6 авг в 21:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Ростовом: погружение в историю и культуру
Проведите день, исследуя уникальные уголки Ростова: от древних храмов до шумных ярмарок и тихих улочек
Начало: На Соборной площади,8
19 авг в 12:00
20 авг в 09:00
5 350₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия по Ростову Великому: кремль, Успенский собор, озеро Неро
Откройте для себя красоту и историю Ростова Великого в увлекательной пешеходной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: На Соборной площади
1 050₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Уникальный мастер-класс по чернолощёной керамике в Ростове
Погрузитесь в историю Ростова и узнайте о жизни мещанки Марфы Фигуриной на личном мастер-классе по керамике. Создайте уникальную тарелку или кружку
Начало: На улице Каменный мост
9 авг в 19:00
10 авг в 16:00
2 000₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Ростова
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Ростову Великому, разгадывая загадки и открывая тайны города. Уникальная программа без гида
Начало: В центре города
Сегодня в 14:30
6 авг в 08:30
33502 680₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 августа 2024Дмитрий, очень интересно и последовательно рассказал о становлении Ростова и Ростовского Кремля. Были с мужем и ребенком 9 лет. Сыну
- ЕЕлена17 июля 2024Спасибо! Очень душевная экскурсия. Должны были ходить час, но задержались, разговаривая. Гид посоветовал места, куда можно сходить в Ростове и просто помог решить затруднения, возникшие до экскурсии) Рекомендую.
- ЕЕкатерина17 октября 2022Экскурсия понравилась, погода была хорошая, повезло. На экскурсию пришла только я, поэтому она была практически индивидуальная. Елена интересно рассказала про историю города, Кремль, монастыри.
- ССветлана5 сентября 2022Спасибо экскурсоводу Лене за интересную экскурсию по Кремлю. При жаре + 33 градуса, Лена вела нашу группу в тенечек. Спасибо ей за заботу и рекомендуем ее как человека любящего свой город и за доступность ее рассказа.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Все»
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