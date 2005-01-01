Обзорная экскурсия ⛳ по Ростову Великому, купеческому городу, который некогда был столицей ⭐️ Северо-Восточной Руси, без которого у нас не было бы ни Москвы, ни Владимира, без которого Русь никогда бы не стала свободной от Золотой Орды.

Посмотрим с Вами на музей-заповедник Ростовский кремль, Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь, Аврамиево-Богоявленский женский монастырь

При желании посетим Троице-Сергиев Варницкий монастырь (родину Сергия Радонежского).

Ростов - очень растяженный вдоль озера Неро город 🏙️, поэтому экскурсия обязательно проводиться на автомобиле 🚘, иначе по времени она может растянуться на 10 часов. Автомобиль/транспорт можно заказать через меня, или приехать на своем авто.