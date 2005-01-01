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Древний Китяж Град: обзорная экскурсия по Ростову Великому

4.3
6 отзывов
Илья Ч.
Илья Ч. – Гид из Ростова Великого
Древний Китяж Град: обзорная экскурсия по Ростову Великому
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-45 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Древний Китяж Град: обзорная экскурсия по Ростову Великому
Древний Китяж Град: обзорная экскурсия по Ростову Великому

Что вы увидите

  • Соборная площадь
  • Ростовский кремль
  • Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь
  • Аврамиево-Богоявленский женский монастырь
  • Троице-Сергиев Варницкий монастырь (при желании)
Обзорная экскурсия ⛳ по Ростову Великому, купеческому городу, который некогда был столицей ⭐️ Северо-Восточной Руси, без которого у нас не было бы ни Москвы, ни Владимира, без которого Русь никогда бы не стала свободной от Золотой Орды.
Посмотрим с Вами на музей-заповедник Ростовский кремль, Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь, Аврамиево-Богоявленский женский монастырь
При желании посетим Троице-Сергиев Варницкий монастырь (родину Сергия Радонежского).
Ростов - очень растяженный вдоль озера Неро город 🏙️, поэтому экскурсия обязательно проводиться на автомобиле 🚘, иначе по времени она может растянуться на 10 часов. Автомобиль/транспорт можно заказать через меня, или приехать на своем авто.
Что входит
  • Стоимость экскурсии гида
Что не входит
  • Транспортные расходы (при условии отдельного заказа транспорта)
  • Стоимость отдельной платы за вход в музеи Ростовского кремля (разрешается до 2-4 человек проход в Ростовский кремль без заказа отдельной экскурсии, при экскурсии от 2 человек рекомендую отдельно оплачивать услуги гида Кремля).
Начало
🚩 Соборная площадь
Место завершения
🏁 Аврамиево-Богоявленский женский монастырь
Древний Китяж Град: обзорная экскурсия по Ростову Великому
Древний Китяж Град: обзорная экскурсия по Ростову Великому

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья Ч.
Илья Ч.
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6 отзывов оставили туристы

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