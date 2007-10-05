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По улицам Ростова: величие и обыденное

Леонова Е.
Леонова Е. – Гид из Ростова
Экскурсия ⛳ по улицам и площадям Ростова, с целью знакомства с ключевыми и знаковыми достопримечательностями 🏛️ города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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По улицам Ростова: величие и обыденное
По улицам Ростова: величие и обыденное

Что вы увидите

  • Кремль
  • Успенский собор
  • Звонница
  • Конюшенный двор
  • Торговые ряды
  • Мытный двор
  • Гостиный двор
  • Церковь Исидора Блаженного
  • Валы
  • Гимназия имени А. Л. Кекина
  • Особняки в стиле модерн
Что вас ожидает: вы прогуляетесь 👣 по улицам и площадям Ростова, осмотрите древние земляные валы и торговые ряды (город 🏙️ был знаменит в том числе и торговлей);
Увидите ключевые и знаковые достопримечательности: Кремль с Успенским собором и звонницей, озеро Неро, торговые ряды, Гостиный и Мытный двор.
Вместе вспомним о людях, без которых Ростов не был бы великим– о купцах и князьях, ростовских святителях-чудотворцах, о ремесленниках и реставраторах.
Вы узнаете историю 📖 города и понаблюдаете за его современной жизнью. Организационные детали:• Экскурсия ⛳ пешеходная, но по желанию возможно передвижение на вашем транспорте или на такси 🚕 (от 100 руб. по городу);
  • Возможна корректировка наполняемости экскурсии 🧭, например включение других объектов по договоренности;
  • Экскурсия ⛳ городская, не предполагает экскурсионный осмотр Кремля — только внешний. На территорию возможно зайти при покупке входного билета.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • входные билеты в музеи
  • личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало
🚩 Соборная площадь 8, Ростов Великий
Место завершения
🏁 ул. Моравского 1, Ростов Великий
По улицам Ростова: величие и обыденное
По улицам Ростова: величие и обыденное
По улицам Ростова: величие и обыденное
По улицам Ростова: величие и обыденное

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Леонова Е.
Леонова Е.
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