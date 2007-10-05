Что вас ожидает: вы прогуляетесь 👣 по улицам и площадям Ростова, осмотрите древние земляные валы и торговые ряды (город 🏙️ был знаменит в том числе и торговлей);

Увидите ключевые и знаковые достопримечательности: Кремль с Успенским собором и звонницей, озеро Неро, торговые ряды, Гостиный и Мытный двор.

Вместе вспомним о людях, без которых Ростов не был бы великим– о купцах и князьях, ростовских святителях-чудотворцах, о ремесленниках и реставраторах.

Вы узнаете историю 📖 города и понаблюдаете за его современной жизнью. Организационные детали:• Экскурсия ⛳ пешеходная, но по желанию возможно передвижение на вашем транспорте или на такси 🚕 (от 100 руб. по городу);