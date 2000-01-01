Еще несколько необычных экскурсий в Ростове Великом

Что вас ожидает

Сердце древнего города

Экскурсия ⛳ начнется у Кремля, где вы увидите Успенский собор и колокольню, услышите о жизни митрополичьего двора. Неподалеку посмотрим на земляную крепость и поговорим о тайнах кургана. Следом вы посетите единственную в России галерею современной эмали и поймете её отличия от ростовской финифти. Мы расстанемся на берегу озера Неро: после прогулки рекомендую вам поплавать по нему на катере, ведь именно с воды открывается тот волшебный вид, благодаря которому Ростов прозвали русским вертоградом.

Летописи, философия и загадки Ростова

Почему кремль появился именно в этой точке? Как в его архитектуре отражена идея райского сада? Я понятно и с интересом расскажу об этом, поделюсь интересными фактами. Вы узнаете, что потерял Петр І на озере Неро, почему ростовский богатырь Алеша Попович вовсе не Алеша, что охраняют местные русалки, кем на самом деле приходится Снегурочка Деду Морозу и чем она обязана нашему городу, почему Ростову Великому до сих пор завидуют голландцы. Напоследок я раскрою, что зашифровал в своих работах замечательный художник Михаил Селищев.

Организационные детали

Это обзорная экскурсия. Мы не посещаем музейную часть кремля и достопримечательности 🏛️.