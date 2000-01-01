Еще несколько необычных экскурсий в Ростове Великом

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Ростов Великий — город-сад

Прикоснуться к древности и открыть «русский вертоград» на обзорной экскурсии по центру

Елена
Елена – Гид из Ростова Великого
Давайте посмотрим на древний русский город 🏙️ сквозь концепцию вертограда, или райского сада.

Гуляя по самому красивому уголку Ростова, вы пройдете по тропе былей и небылиц, рассмотрите ансамбль кремля и увидите земляную крепость 17 века.

А еще познакомитесь с удивительным современным ремеслом в галерее эмали.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Ростов Великий — город-сад
Ростов Великий — город-сад

Что вас ожидает

Сердце древнего города
Экскурсия ⛳ начнется у Кремля, где вы увидите Успенский собор и колокольню, услышите о жизни митрополичьего двора. Неподалеку посмотрим на земляную крепость и поговорим о тайнах кургана. Следом вы посетите единственную в России галерею современной эмали и поймете её отличия от ростовской финифти. Мы расстанемся на берегу озера Неро: после прогулки рекомендую вам поплавать по нему на катере, ведь именно с воды открывается тот волшебный вид, благодаря которому Ростов прозвали русским вертоградом.

Летописи, философия и загадки Ростова
Почему кремль появился именно в этой точке? Как в его архитектуре отражена идея райского сада? Я понятно и с интересом расскажу об этом, поделюсь интересными фактами. Вы узнаете, что потерял Петр І на озере Неро, почему ростовский богатырь Алеша Попович вовсе не Алеша, что охраняют местные русалки, кем на самом деле приходится Снегурочка Деду Морозу и чем она обязана нашему городу, почему Ростову Великому до сих пор завидуют голландцы. Напоследок я раскрою, что зашифровал в своих работах замечательный художник Михаил Селищев.

Организационные детали

Это обзорная экскурсия. Мы не посещаем музейную часть кремля и достопримечательности 🏛️.

Ростов Великий — город-сад
Ростов Великий — город-сад
Ростов Великий — город-сад
Ростов Великий — город-сад
Ростов Великий — город-сад
Ростов Великий — город-сад
Ростов Великий — город-сад
Ростов Великий — город-сад
Ростов Великий — город-сад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я люблю Ростов, хоть и не коренной житель... Сначала меня поразил его самый красивый в России кремль, потом ростовское деревянное кружево — наличники, затем я узнала о самом необычном искусстве — эмали. А потом я поняла, что всё это создано жителями Ростова. Поэтому мои экскурсии всегда о людях, судьба которых пересекалась с историей Ростова Великого, а значит, и о самом городе.
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