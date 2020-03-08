99 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История Ростова Великого

История Ростова Великого уходит корнями вглубь веков. Первое упоминание о нем относится к 862 году, причем упоминается Ростов в качестве уже существующего города. Археологические исследования свидетельствуют, что первые люди поселились здесь задолго до основания Ростова. За длительную, многовековую историю город успел обрасти внушительным количеством достопримечательностей, мест, которые ежегодно посещают тысячи людей. Здесь расположен древнейший в Центральной России Богоявленский Авраамиев монастырь, красивейший ансамбль Ростовского кремля, здесь родился отрок Варфоломей — самый почитаемый в России святой Сергий Радонежский. Видами Ростова можно наслаждаться в любое время года. Особенно красив наш город с озера, со смотровых башен и стен кремля.

Что вас ожидает

Данная экскурсия включает знаковые достопримечательности нашего города:

архитектурный ансамбль Ростовского кремля, построенный во второй половине 17 века, служивший архиерейской резиденцией, места, где снимался знаменитый фильм «Иван Васильевич меняет профессию»;

Успенский собор начала 16 века;

• я расскажу об уникальнейшей звоннице с 15-ю колоколами 17 века, об истории кремля и музея, расположенного на его территории, о купцах-меценатах;

• я расскажу об уникальнейшей звоннице с 15-ю колоколами 17 века, об истории кремля и музея, расположенного на его территории, о купцах-меценатах; Конюшенный двор и земляную крепость (17 в.), купеческие усадьбы (18-19 вв.), центральную улицу Ростова;

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, основанный в 14 веке на берегу озера Неро. Это действующий мужской монастырь. В настоящее время монастырь является самым красивым и самым посещаемым в Ростове. Я расскажу вам историю монастыря, о храмах на его территории, о знаменитых персонах, сыгравших особую роль в его истории. На территории монастыря расположен святой источник с целебной сероводородной водой, чудотворные иконы, мощи святого Димитрия Ростовского;

• мы прогуляемся по древним земляным валам, построенным голландским мастером в 17 веке;

• вы увидите древнее озеро Неро — крупнейшее в Ярославской области.

По вашему желанию маршрут экскурсии могут дополнить следующие экскурсионные объекты:

Богоявленский Авраамиев монастырь — самый древний монастырь в Северо-Восточной Руси (основан в 11 в.);

Троице-Сергиев Варницкий монастырь. Расположен в 2 км от Ростова, в селе Варницы. Монастырь основан в начале 15 в. на месте усадьбы родителей Сергия Радонежского;

Борисоглебский монастырь. Расположен в 20 км. от Ростова, в поселке Борисоглебский. Основан в 1363 году. Это настоящая крепость с высокими толстыми стенами;

Фабрика «Ростовская финифть». Ростов — центр финифтяного промысла. Вы узнаете об истории промысла, о технике изготовления финифти.

Я люблю свой город, восхищаюсь его древней историей, замечательными людьми, о которых помнит каждый ростовец. С радостью передам вам свои эмоции, накопленные знания, а также отвечу на все интересующие вас вопросы.