99 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Ростов Великий за 3 часа

Очароваться историей, духом древности и святостью одного из старейших городов России

Светлана
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Светлана – ваш гид
Приглашаю вас на экскурсию по одному из старейших городов России.

Я познакомлю вас с историей города, с многочисленными памятниками архитектуры 16-19 веков.

Вы непременно погрузитесь в атмосферу древности, сможете насладиться тишиной и проникнуться святостью Ростова Великого.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии99 отзывов
4.8
Ростов Великий за 3 часа
Ростов Великий за 3 часа

История Ростова Великого

История Ростова Великого уходит корнями вглубь веков. Первое упоминание о нем относится к 862 году, причем упоминается Ростов в качестве уже существующего города. Археологические исследования свидетельствуют, что первые люди поселились здесь задолго до основания Ростова. За длительную, многовековую историю город успел обрасти внушительным количеством достопримечательностей, мест, которые ежегодно посещают тысячи людей. Здесь расположен древнейший в Центральной России Богоявленский Авраамиев монастырь, красивейший ансамбль Ростовского кремля, здесь родился отрок Варфоломей — самый почитаемый в России святой Сергий Радонежский. Видами Ростова можно наслаждаться в любое время года. Особенно красив наш город с озера, со смотровых башен и стен кремля.

Что вас ожидает

Данная экскурсия включает знаковые достопримечательности нашего города:

  • архитектурный ансамбль Ростовского кремля, построенный во второй половине 17 века, служивший архиерейской резиденцией, места, где снимался знаменитый фильм «Иван Васильевич меняет профессию»;
  • Успенский собор начала 16 века;
    • я расскажу об уникальнейшей звоннице с 15-ю колоколами 17 века, об истории кремля и музея, расположенного на его территории, о купцах-меценатах;
  • Конюшенный двор и земляную крепость (17 в.), купеческие усадьбы (18-19 вв.), центральную улицу Ростова;
  • Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, основанный в 14 веке на берегу озера Неро. Это действующий мужской монастырь. В настоящее время монастырь является самым красивым и самым посещаемым в Ростове. Я расскажу вам историю монастыря, о храмах на его территории, о знаменитых персонах, сыгравших особую роль в его истории. На территории монастыря расположен святой источник с целебной сероводородной водой, чудотворные иконы, мощи святого Димитрия Ростовского;
    • мы прогуляемся по древним земляным валам, построенным голландским мастером в 17 веке;
    • вы увидите древнее озеро Неро — крупнейшее в Ярославской области.

По вашему желанию маршрут экскурсии могут дополнить следующие экскурсионные объекты:

  • Богоявленский Авраамиев монастырь — самый древний монастырь в Северо-Восточной Руси (основан в 11 в.);
  • Троице-Сергиев Варницкий монастырь. Расположен в 2 км от Ростова, в селе Варницы. Монастырь основан в начале 15 в. на месте усадьбы родителей Сергия Радонежского;
  • Борисоглебский монастырь. Расположен в 20 км. от Ростова, в поселке Борисоглебский. Основан в 1363 году. Это настоящая крепость с высокими толстыми стенами;
  • Фабрика «Ростовская финифть». Ростов — центр финифтяного промысла. Вы узнаете об истории промысла, о технике изготовления финифти.

Я люблю свой город, восхищаюсь его древней историей, замечательными людьми, о которых помнит каждый ростовец. С радостью передам вам свои эмоции, накопленные знания, а также отвечу на все интересующие вас вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть пешеходной или проводиться на вашем автомобиле
  • На территории кремля мы осматриваем Соборную площадь и посещаем Успенский собор, я рассказываю о кремле и звоннице. Для этой части входные билеты покупать не нужно.
  • Для осмотра центральной части кремля нужно покупать билеты (70 руб./чел., детям до 16 лет бесплатно) + оплачивать право прохода с гидом (800 руб. с группы). Это цены для осмотра территории без посещения экспозиций.
  • Также дополнительно оплачиваются билеты в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь (100 руб./чел.)
Ростов Великий за 3 часа
Ростов Великий за 3 часа
Ростов Великий за 3 часа
Ростов Великий за 3 часа
Ростов Великий за 3 часа
Ростов Великий за 3 часа
Ростов Великий за 3 часа
Ростов Великий за 3 часа
Ростов Великий за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Рада Вас приветствовать. Меня зовут Светлана. Окончила Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, по образованию филолог. Имею большой опыт в проведении экскурсий по Ростову Великому. Индивидуально подхожу к подбору экскурсионной программы с учетом пожеланий и интересов заказчика.
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99 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Были на экскурсии 07.03.2020. С ребёнком 12 лет. Светлана - шикарный рассказчик, сумела заинтересовать и взрослых, и детей! Прекрасный маршрут, комфортная атмосфера и необыкновенная любовь в своему родному городу Ростову! Смело рекомендую!!
27 января 2020
Экскурсия, проведенная Светланой, оставила неизгладимое впечатление. Глубокое знание материала, искренняя любовь к родному городу, интересная подача информации, готовность пойти нашим пожеланиям , очень порадовала. Путешествие продлилось больше 3-х часов, но это только приятный бонус. Отдельное спасибо за рекомендации мест с хорошей, интересной. качественной кухней. Обязательно приедем еще раз, а может быть и несколько раз, т.к. все охватить в одной экскурсии не удалось. Но это не вина Светланы. К сожалению, музеи работали только до 17 часов, и в январе короток световой день.
Экскурсия подойдет людям, которые интересуются историей России и любят небольшие, тихие города. Но одного дня однозначно мало.
Вызвало недоумение расписание работы магазинов, даже сувенирных. В субботу закрываются рано, а в воскресение многие просто не работают. Не успели купить сувениры, приедем еще!
9 января 2020
Были с мужем в новогодние праздники в Ростове. Наш гид Светлана спокойно и интересно нам рассказала о Ростове. Мы много нового узнали о городе.
8 января 2020
Спасибо большое Светлане, за интересную и познавательную экскурсию по Ростову Великому! Узнали очень много фактов и событий про историю кремля и Яковлевского монастыря! Но 3 часа расчитанные на экскурсию пролетели так быстро, что хочется вернуться в этот город еще и посетить другие исторические места и музеи!
7 января 2020
Экскурсия со Светланой очень понравилась. Были семьёй, заранее писали возраст детей и пожелание адаптировать материал для младшей дочки(10лет). Гид рассказывает понятным доступным языком, знает много интересных деталей.
5 января 2020
Спасибо большое Светлане! 3 часа пролетели быстро. Для первого знакомства с городом очень понравилось.
2 января 2020
Спасибо Светлане.Познавательно,интересно,достойно.
25 ноября 2019
Светлана проводила экскурсию для дочек 7 и 10 лет. Все прошло отлично, рассказывала понятно и интересно, дети были заинтересованы, нам очень понравилось! Спасибо за отличный день! Ещё посоветовала нам хорошее место для обеда.
13 ноября 2019
Экскурсию следовало бы назвать "монастырь за три часа". Истории самого города почти не было.
3 ноября 2019
Отличная экскурсия! Материал адаптирован для детей, но и взрослым не менее интересно!
Ещё 89 отзывов

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