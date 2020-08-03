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Ростов Великий — живая история древнего города

Посетить все ключевые достопримечательности и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии

Анна
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Анна – ваш гид
В Ростове оживают картины из школьных учебников, и даже в наши дни он продолжает быть иллюстрацией к истории 📖 Руси и России.

Вы впечатлитесь величественными храмами и монастырями, погуляете по кремлю и насладитесь живописным озером Неро.

А я расскажу о ростовских традициях, святынях, диалекте, внутренней торговле и купеческом сообществе.

2400 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Ростов Великий — живая история древнего города
Ростов Великий — живая история древнего города

Что вас ожидает

Ростов сквозь столетия
Вы посетите старинный Ростовский кремль, погуляете по земляным валам и насладитесь чарующими видами на озеро Неро. А также зайдете в Авраамиев и Спасо-Яковлевский монастыри и храм Исидора Блаженного XVI века. Я раскрою древнюю историю города со времен первых поселений до наших дней и расскажу, почему здесь так любил бывать Иван Грозный и в какие игры играли местные купцы.

Нескучный разговор о Ростове
Ростов известен своей насыщенной и временами удивительной биографией. Вы узнаете, почему его называют «Великим», откуда в Ростов пришел смерч, как расписать фресками грандиозный храм и что здесь строили итальянцы. А также: кто такие «меря», зачем в Ростов приезжал голландский архитектор, кто такой митрополит Иона и почему он не стал патриархом.

Организационные детали

  • Входные билеты в кремль не включены в стоимость — 70 рублей с человека
  • По предварительной договоренности я могу провести экскурсию в велоформате и организовать фотосъемку на пленку
Ростов Великий — живая история древнего города
Ростов Великий — живая история древнего города
Ростов Великий — живая история древнего города
Ростов Великий — живая история древнего города
Ростов Великий — живая история древнего города
Ростов Великий — живая история древнего города
Ростов Великий — живая история древнего города
Ростов Великий — живая история древнего города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Соборной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, мне 29 лет. Я родилась в Ростове и уже более 10 лет провожу экскурсии по родному городу. Я историк и педагог-психолог, преподаю в школе, также имею опыт музейной деятельности. Ценю живую историю, людей, общение и путешествия. В работе гида предпочитаю индивидуальный подход и совместное построение беседы. Лекция, непринужденный разговор, моментальное исследование, экскурсия для детей — формат выбираете вы!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 августа 2020
На выходных с семьей посетили Ростов Великий. Мы хотели не просто ходить и смотреть храмы, а еще послушать их историю. И с этим влекилопно справилась наша гид Анна. Очень лёгкий человек, через 10 минут общения у нас сложилось впечатление, что мы знаем ее уже немало лет и как друзья ходим, рассматриваем и беседуем. Лёгкая правильная речь, знание истории. Мы были с двумя детьми (11 и 14лет), и им она очень понравилась, не отягащала, если видела что дети утомились, давала 5-10 минут отдыха, "переключала" эускурсию. Мы многое почерпнули из истории и после экскурсии я уже воспользовалась своими знаниями, которые дала нам Анна))). Анна, спасибо большое вам за приятно проведённое время и с пользой, нам было очень интересно, в каждом городе бы такого гида ))). Успехов вам!

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