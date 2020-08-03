Что вас ожидает

Ростов сквозь столетия

Вы посетите старинный Ростовский кремль, погуляете по земляным валам и насладитесь чарующими видами на озеро Неро. А также зайдете в Авраамиев и Спасо-Яковлевский монастыри и храм Исидора Блаженного XVI века. Я раскрою древнюю историю города со времен первых поселений до наших дней и расскажу, почему здесь так любил бывать Иван Грозный и в какие игры играли местные купцы.

Нескучный разговор о Ростове

Ростов известен своей насыщенной и временами удивительной биографией. Вы узнаете, почему его называют «Великим», откуда в Ростов пришел смерч, как расписать фресками грандиозный храм и что здесь строили итальянцы. А также: кто такие «меря», зачем в Ростов приезжал голландский архитектор, кто такой митрополит Иона и почему он не стал патриархом.