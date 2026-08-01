Индивидуальная
до 7 чел.
В гостях у старинной Рузы
Обзорная пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов на западе Московской области
Начало: У Фабричного квартала
13 авг в 15:00
14 авг в 10:00
от 6300 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Руза - боевой рубеж Москвы
Уютное погружение в древнюю историю подмосковного города
Начало: Около торгового центра Дикси
13 авг в 14:00
15 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Экскурсия по Музею лозоплетения в Рузе
Проследить путь ивового прута от заготовки до изящной мебели и узнать о традициях старинного ремесла
Начало: В Фабричном квартале
Завтра в 15:00
13 авг в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 12 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рузе в категории «Летние»
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