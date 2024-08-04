5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Есенинским местам в Рязани
Индивидуальная экскурсия по местам, связанным с жизнью Сергея Есенина. Посетите Константиново, старинные села и монастыри, насладитесь природой и историей
Начало: В Рязани или Рыбном
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
11 500₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
6 авг в 08:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю
Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Начало: На Первомайском проспекте
Завтра в 16:00
6 авг в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
16 авг в 09:30
17 авг в 09:30
4 800₽ за всё до 8 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по следам Сергея Есенина в Рязани
Посетите родные места Сергея Есенина в Рязанской области. Узнайте о жизни и творчестве великого поэта, побывайте в Константиново, Федякино и Дивово
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 августа 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид Денис Ляпин, эрудированный, прекрасный рассказчик, увлеченный своим делом человек. Получили огромное удовольствие, ждём продолжения Рязанских историй любви)). Узнали много интересного и неожиданного. Огромное спасибо организаторам!
- ИИрина31 июля 2024В экскурсии понравилось все! От глубоких знаний экскурсовода Людмилы, подачи, легкости преподнесения материала до нашего комфортного путешествия в бытовых вещах. Рекомендую всем!
- ААндрей28 июля 2024Экскурсия очень хорошая, познавательная. Экскурсовод Людмила провела экскурсию легко, без гонки. Узнали много нового о жизни Есенина. Отличные виды. Интересная часть поездка в монастырь. Однозначно рекомендую для небольшой группы.
- ССветлана24 июля 2024Хотим выразить благодарность Денису Ляпину за чудесную экскурсию "Рязанские истории любви"! Надо отметить замечательную организацию мероприятия. Денис пошел нам навстречу
- ЛЛюдмила22 июня 2024Валентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны ему за любовь к Есенину,
- ЕЕлена19 июня 2024Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина — школьная программа, со временем
- ААниса10 июня 2024Ооочень интересная, познавательная и необычная экскурсия по городу! Рекомендую! Несмотря на название -"Рязанские истории любви" - мужчинам тоже будет интересна)
- ЕЕвгения9 июня 2024Отличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметно, еще долго обсуждали удивившие факты после
- ГГригорий5 июня 2024Большое спасибо Валентину за знакомство с городом, его историей и современностью. Несколько дней ходили этими маршрутами, но сами не только не
- ННаталья28 мая 2024Провели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового о семье Есенина, о его жизни, впитали воздух и просторы по которым бегал когда то Сергей… Осталась под большим впечатлением от экскурсии!
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