Что ещё посмотреть – экскурсии в Рязани

Найдено 5 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Рязани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
67 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Есенинским местам в Рязани
Индивидуальная экскурсия по местам, связанным с жизнью Сергея Есенина. Посетите Константиново, старинные села и монастыри, насладитесь природой и историей
Начало: В Рязани или Рыбном
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
11 500 за всё до 8 чел.
Рязанские истории любви
Пешая
50 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
6 авг в 08:00
3 500 за всё до 8 чел.
Деревянная Рязань
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю
Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Начало: На Первомайском проспекте
Завтра в 16:00
6 авг в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Легенды и байки Рязани
Пешая
29 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
16 авг в 09:30
17 авг в 09:30
4 800 за всё до 8 чел.
Есенинские места Рязанской области
На машине
43 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по следам Сергея Есенина в Рязани
Посетите родные места Сергея Есенина в Рязанской области. Узнайте о жизни и творчестве великого поэта, побывайте в Константиново, Федякино и Дивово
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
10 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Рязанские истории любви
    Отличная экскурсия, прекрасный гид Денис Ляпин, эрудированный, прекрасный рассказчик, увлеченный своим делом человек. Получили огромное удовольствие, ждём продолжения Рязанских историй любви)). Узнали много интересного и неожиданного. Огромное спасибо организаторам!
  • И
    Ирина
    31 июля 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    В экскурсии понравилось все! От глубоких знаний экскурсовода Людмилы, подачи, легкости преподнесения материала до нашего комфортного путешествия в бытовых вещах. Рекомендую всем!
  • А
    Андрей
    28 июля 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    Экскурсия очень хорошая, познавательная. Экскурсовод Людмила провела экскурсию легко, без гонки. Узнали много нового о жизни Есенина. Отличные виды. Интересная часть поездка в монастырь. Однозначно рекомендую для небольшой группы.
    Экскурсия очень хорошая, познавательная. Экскурсовод Людмила провела экскурсию легко, без гонки. Узнали много нового о жизни
  • С
    Светлана
    24 июля 2024
    Рязанские истории любви
    Хотим выразить благодарность Денису Ляпину за чудесную экскурсию "Рязанские истории любви"! Надо отметить замечательную организацию мероприятия. Денис пошел нам навстречу
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    и по нашей просьбе перенес время экскурсии на полчаса пораньше. Вместо заявленных полутора мы слушали Дениса больше двух часов, при этом ходили, по возможности, по теневой стороне, где-то сидели на лавочках, поэтому все прошло на одном дыхании. Экскурсовод учел возраст, интересы каждого из нашей мини-группы, отвечал на интересующие нас вопросы. Это была не экскурсия-лекция, а экскурсия-беседа. Мы узнали много новой информации, о многом задумались, положили в свою "копилочку" список книг, которые стоит почитать. В общем, прекрасно провели время и получили чудесные эмоции💓

  • Л
    Людмила
    22 июня 2024
    Есенинские места Рязанской области
    Валентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны ему за любовь к Есенину,
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    к России! С судьбой Есенина мы были немного знакомы (я прочитала книгу З. Прилепина "Есенин. Обещая встречу впереди"), мы очень подробно изучили сайт музея в Константиново, поэтому, можно сказать, что находились с Валентином "на одной волне". По моей просьбе Валентин сделал для нас предзаказ на посещение мастер-класса "Игры и игрушки крестьянских детей", Катя от мастер-класса была в восторге! Но главное в Константинове - это ощущение необыкновенной мощи и красоты! Именно там понимаешь:"Здесь русский Дух, здесь Русью пахнет!" и, глядя на все это, понимаешь, откуда черпал силы Великий Русский Поэт СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН! Валентин, благодарю Вас еще раз за замечательную экскурсию!

    Валентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны емуВалентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны емуВалентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны емуВалентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны ему
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
    Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина — школьная программа, со временем
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    подзабытая. Людмила с теплотой и искренней любовью к истории поэта словно прокрутила кинопленку жизни выдающегося человека, делая мягкие акценты. Исходя из полученной информации, предлагалось выводы делать самим, уважительно выслушивалось мнения каждого. На все вопросы знает ответы; видно, что глубоко в теме. Бонусом был музей Пироговых (это расширяет кругозор) и приятное чаепитие. А завершало турне посещение Иоанно-Богословского мужского монастыря, удивительным образом сбереженного от разорения Ханом Батыем через заступничество одноименной иконы. Нам повезло попасть в главный храм обители - Иоанно-Богословский собор, который открыт не всегда, да и еще и со священнослужителем, послушать его рассказ про этот храм из первых уст, и его рассуждения о благодати и её силе. Это было особое, сильное впечатление! Вся экскурсия была связана точками пересечения, как пространственно-видовыми, так и событийными, сквозь время. В целом прогулка была не утомительна, так что смело принимайте решение. Если ваш запрос к экскурсии похож на наш (увидеть есенинские места, расширить свой кругозор, посетить древний монастырь) - вам сюда. Нам было важно нормально покушать после экскурсии - нам подсказали хорошее место. Если в ваши планы больше вписывается плотное чаепитие - вам подскажут где прикупить сытные пироги. Но об этом лучше предупредить на старте.

    Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —Отличную экскурсию провела нам Людмила. Надо признать, что наша компания не была знатоками творчества Есенина —
  • А
    Аниса
    10 июня 2024
    Рязанские истории любви
    Ооочень интересная, познавательная и необычная экскурсия по городу! Рекомендую! Несмотря на название -"Рязанские истории любви" - мужчинам тоже будет интересна)
  • Е
    Евгения
    9 июня 2024
    Деревянная Рязань
    Отличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметно, еще долго обсуждали удивившие факты после
    Отличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметноОтличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметноОтличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметноОтличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметно
  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Деревянная Рязань
    Большое спасибо Валентину за знакомство с городом, его историей и современностью. Несколько дней ходили этими маршрутами, но сами не только не
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    знали историю очаровательных купеческих домиков с резными наличниками, но половину даже не замечали! Но стоило только заглянуть с увлеченным своим делом знатоком истории в какой-то дворик, завернуть за угол, как взгляду сразу открывалась совсем другая Рязань: трогательная, беззащитная, которая, к сожалению, ускользает от нас…

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Есенинские места Рязанской области
    Провели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового о семье Есенина, о его жизни, впитали воздух и просторы по которым бегал когда то Сергей… Осталась под большим впечатлением от экскурсии!
    Провели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового оПровели день в компании Валентина и Сергея Есенина. Благодаря интересному рассказу Валентина, узнали много нового о

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Путешествие в Есенинскую Русь (на вашем авто)
  2. Рязанские истории любви
  3. Деревянная Рязань
  4. Легенды и байки Рязани
  5. Есенинские места Рязанской области
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в августе 2024
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