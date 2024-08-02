читать дальше

и по нашей просьбе перенес время экскурсии на полчаса пораньше. Вместо заявленных полутора мы слушали Дениса больше двух часов, при этом ходили, по возможности, по теневой стороне, где-то сидели на лавочках, поэтому все прошло на одном дыхании. Экскурсовод учел возраст, интересы каждого из нашей мини-группы, отвечал на интересующие нас вопросы. Это была не экскурсия-лекция, а экскурсия-беседа. Мы узнали много новой информации, о многом задумались, положили в свою "копилочку" список книг, которые стоит почитать. В общем, прекрасно провели время и получили чудесные эмоции💓