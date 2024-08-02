Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Рязани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Всё о Рязани в самом сердце города
Пешая
40 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.
Рязанские истории любви
Пешая
50 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
6 авг в 08:00
3 500 за всё до 8 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Пешая
121 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
6 авг в 15:00
от 4 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Прошло все замечательно, жаль, что нужно было уезжать, а то сходили бы еще на другие экскурсии. нам очень понравилось! Анастасию приятно слушать, интересно. Человек, знающий свое дело.
    Прошло все замечательно, жаль, что нужно было уезжать, а то сходили бы еще на другие экскурсииПрошло все замечательно, жаль, что нужно было уезжать, а то сходили бы еще на другие экскурсииПрошло все замечательно, жаль, что нужно было уезжать, а то сходили бы еще на другие экскурсии
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Прогулялись по центру Рязани. Очень интересная экскурсия, у нас был экскурсовод-харизматичный Роман. Весело прошла наша прогулка, с вопросами и подарочками, детям и взрослым было интересно.
  • А
    Анна
    29 июля 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Спасибо большое Роману за замечательную экскурсию. Я сама- рязанка, была удивлена сколько интересных фактов и мест не знала о своем
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    родном городе. Атмосфера во время экскурсии была доброжелательная и позитивная. Роман договорился о скидке в сувенирном магазине, куда мы захотели зайти, что было очень приятно. Моим гостям и мне все очень понравилось. Спасибо большое Роману!

  • М
    Марина
    28 июля 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Алексей действительно много знает о городе, историческое образование чувствуется. Мне немного не хватило архитектурных и культурно- художественных деталей, но это возможно мой запрос, другим людям это не нужно - я привыкла к искусствоведческому подходу))
  • Н
    Наталия
    28 июля 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Это лучшее время провождение, было очень интересно и познавательно. В данной экскурсии ты не просто смотришь достопримечательности, но и пытаешься
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    проникнуться, вникнуть в поставленные вопросы, дать правильный ответ. Теперь я понимаю, что Рязань - город, в который я хочу возвращаться. Этот город стал любимым, после моего родного города. И за это можно сказать спасибо Анатолию, который открыл мне завесу тайн данного города, а также заинтересовал для дальнейшего изучения истории Рязани

  • Ю
    Юлия
    27 июля 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Огромное спасибо экскурсоводу Петру Анатольевичу. Прогулка была познавательной и веселой.
  • С
    Светлана
    24 июля 2024
    Рязанские истории любви
    Хотим выразить благодарность Денису Ляпину за чудесную экскурсию "Рязанские истории любви"! Надо отметить замечательную организацию мероприятия. Денис пошел нам навстречу
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    и по нашей просьбе перенес время экскурсии на полчаса пораньше. Вместо заявленных полутора мы слушали Дениса больше двух часов, при этом ходили, по возможности, по теневой стороне, где-то сидели на лавочках, поэтому все прошло на одном дыхании. Экскурсовод учел возраст, интересы каждого из нашей мини-группы, отвечал на интересующие нас вопросы. Это была не экскурсия-лекция, а экскурсия-беседа. Мы узнали много новой информации, о многом задумались, положили в свою "копилочку" список книг, которые стоит почитать. В общем, прекрасно провели время и получили чудесные эмоции💓

  • А
    Аниса
    10 июня 2024
    Рязанские истории любви
    Ооочень интересная, познавательная и необычная экскурсия по городу! Рекомендую! Несмотря на название -"Рязанские истории любви" - мужчинам тоже будет интересна)
  • Н
    Надежда
    11 марта 2024
    Рязанские истории любви
    Отлично прогулялись по Рязани с Валентином,спасибо ему за увлекательный рассказ. Время пролетело незаметно,не хотелось завершать нашу прогулку. Истории были завораживающие,небанальный взгляд на город через истории жизни и любви известных жителей или гостей города.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в августе 2024
Сейчас в Рязани в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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