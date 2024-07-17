2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань сквозь столетия: история и архитектура
Прогулка по центральным улочкам Рязани, начиная с XI века и до сегодняшнего дня. Откройте для себя архитектурные шедевры и знаменитых личностей
Начало: Улица Почтовая, 49, Рязань
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
17 авг в 10:00
20 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Групповая
Увлекательная автобусно-пешеходная экскурсия по Рязани: история и современность
Душевная экскурсия по Рязани от Кремля до современной застройки. Прогулка через девять столетий истории города и знакомство с его культурой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
11 авг в 09:30
24 авг в 10:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААверьянова17 июля 2024Очень понравилась сама Ольга - экскурсовод. Внимательная, деликатная, очень- очень начитанная и знающая. Маршрут построен интересно- почти все разнообразие Рязани
- ТТатьяна27 июня 2024Ольга — великолепный гид! Однозначно советую. Структурированная экскурсия, наполненная фактами и интересными историями. Самые красивые здания изучили, очень многое посоветовала,
- ККармилова2 июня 2024Экскурсия понравилась, очень интересная, познавательная. Экскурсовод Галина -эрудированный, общительный человек. Три часа пролетели незаметно. Благодарность водителю за следованию по маршруту.
- ААнна2 мая 2024Добрый день! Экскурсия нам понравилась) приятно было посмотреть на город с исторической точки зрения! Кто приезжает в город без автомобиля, очень удобный формат. Много времени провели у Рязанского Кремля, но там есть о чем поговорить и рассказать
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Экскурсии на Новый год»
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