Очень понравилась сама Ольга - экскурсовод. Внимательная, деликатная, очень- очень начитанная и знающая. Маршрут построен интересно- почти все разнообразие Рязани

на не слишком долгом Пути. Интересный рассказ и про жителей, и про историю, а про архитектуру. Занимала нас вопросами, загадками. Посмотрели и Кремль, Рязань современную. Довольны. Рекомендую.

как с точки зрения достопримечательностей, которые стоят дополнительного самостоятельного изучения, так и с точки зрения заведений, питейных и гастрономических)) полноценная обзорная экскурсия, насыщенная, динамичная, оставляющая желание ещё ходить и изучать Рязань со всех сторон!

А Анна

Добрый день! Экскурсия нам понравилась) приятно было посмотреть на город с исторической точки зрения! Кто приезжает в город без автомобиля, очень удобный формат. Много времени провели у Рязанского Кремля, но там есть о чем поговорить и рассказать