1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
В гости к природе: из Рязани в Окский заповедник
Приглашаем в путешествие по Окскому заповеднику: встреча с уникальной флорой и фауной, вдохновляющие пейзажи и чистый воздух
Начало: Возле ТРЦ «Круиз»
Завтра в 14:00
16 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шиловский край удивляет даже бывалых путешественников. Пейзажи, археология, мифы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: На Театральной площади
12 июня в 09:00
15 июня в 19:00
9 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Городище Старая Рязань и село Исады (на вашем авто)
Познакомиться с тысячелетней историей Рязанщины и насладиться дивными видами
Начало: На Соборной площади
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Отправляйтесь в Окский заповедник в Рязани! В группе до 3 человек вы увидите журавлей и зубров, прогуляетесь по лесу и посетите Музей сельского быта
Начало: На Соборной площади
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650₽ за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Суббота в 10:05
4 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Воскресенье в 09:30
3 650₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Усадьба С.Н. Худекова в Рязани: история, парк и мастер-класс гончара
Погрузитесь в историю усадьбы С.Н. Худекова, насладитесь красотой парка и станьте участником мастер-класса гончара
Начало: Ул. Гагарина 106, город Липецк
Расписание: Среда и четверг с 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
Начало: На площади Театральная
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1185010 665₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
К журавлям и зубрам
Начало: Пл. Соборная. триумфальная арка
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 мая 2024Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость в планах, умении находить
- ЮЮрий27 мая 2024Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
- ДДмитрий21 мая 2024Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
- ООльга20 мая 2024Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
- ААндрей13 мая 2024Все великолепно!
- ТТатьяна13 мая 2024Отличный гид, есть что плсмотреть.
- ЕЕлена3 мая 2024Спасибо большое за хороший день! В целом от экскурсии впечатление приятное. Очень хорошая и милая гид-сопровождающий. Места красивые. Думали будет
- ООльга11 апреля 2024Андрей - хороший рассказчик; умеет общаться с детьми, заинтересовать их, увлечь. Это ценно.
- ттатьяна29 марта 2024Анна - прекрасный экскурсовод, тонко чувствующий удивительную природа Мещерского леса. Она много знает об обитателях заповедника, да и вообще, о
- ААлександр Иванович6 января 2024Отлично всё было. Помоему,я уже писал.
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- Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
- В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
- Шилово: неизведанный уголок рязанской земли (на вашем авто)
- «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
- Городище Старая Рязань и село Исады (на вашем авто)
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