Экскурсии на 1 день в Рязани

Найдено 14 экскурсий в категории «На весь день» в Рязани, цены от 3 450 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.
В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
В гости к природе: из Рязани в Окский заповедник
Приглашаем в путешествие по Окскому заповеднику: встреча с уникальной флорой и фауной, вдохновляющие пейзажи и чистый воздух
Начало: Возле ТРЦ «Круиз»
Завтра в 14:00
16 июня в 08:00
8 670 за всё до 3 чел.
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шиловский край удивляет даже бывалых путешественников. Пейзажи, археология, мифы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: На Театральной площади
12 июня в 09:00
15 июня в 19:00
9 850 за всё до 10 чел.
«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
27 отзывов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Городище Старая Рязань и село Исады (на вашем авто)
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Городище Старая Рязань и село Исады (на вашем авто)
Познакомиться с тысячелетней историей Рязанщины и насладиться дивными видами
Начало: На Соборной площади
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 500 за всё до 10 чел.
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Отправляйтесь в Окский заповедник в Рязани! В группе до 3 человек вы увидите журавлей и зубров, прогуляетесь по лесу и посетите Музей сельского быта
Начало: На Соборной площади
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
10 200 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450 за человека
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
61 отзыв
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750 за человека
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650 за человека
Экскурсия на родину Есенина
Групповая
7 часов
Экскурсия на родину Есенина
Расписание: Суббота в 10:05
4 750 за человека
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Групповая
7 часов
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Расписание: Воскресенье в 09:30
3 650 за человека
Усадьба С.Н. Худекова и город гончаров
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Усадьба С.Н. Худекова в Рязани: история, парк и мастер-класс гончара
Погрузитесь в историю усадьбы С.Н. Худекова, насладитесь красотой парка и станьте участником мастер-класса гончара
Начало: Ул. Гагарина 106, город Липецк
Расписание: Среда и четверг с 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
15 600 за всё до 4 чел.
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
Начало: На площади Театральная
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1185010 665 за всё до 10 чел.
К журавлям и зубрам
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
К журавлям и зубрам
Начало: Пл. Соборная. триумфальная арка
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
10 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
    Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость в планах, умении находить
    читать дальше

    общий язык с ребенком 10 лет, который не видел такого количества комаров:) Целый день прошел, как в компании давно знакомого человека, поэтому было очень комфортно. Побывали в доме, где родился Циолковский, увидели журавлей, зубров, немного прошлись по эко-тропе (была весна и было много воды еще), восхитил дом-музей сельского быта, где все можно потрогать, обо всем узнать и спросить, очень интересно!!! Спасибо Елене за компанию!

    Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
    читать дальше

    стояла другая группа и ее экскурсовод громко говорил отвлекать внимание. Жто было некомфортно. Считаю что экскурсионные группы надо разводить по времени и местам.

  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Все великолепно!
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
    Отличный гид, есть что плсмотреть.
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
    Спасибо большое за хороший день! В целом от экскурсии впечатление приятное. Очень хорошая и милая гид-сопровождающий. Места красивые. Думали будет
    читать дальше

    больше остановок с выходом из автобуса в самой Рязани. В Рыбацкой деревне времени практически нет, хорошие фотографии успеть сделать нереально. А вообще - узнавайте точнее по самой программе, вдруг для Вас что-то важно. Программа не соответствует - например на маяк Вы подняться не успеете. И по Почтовой улице мы гуляли уже сами.

  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
    Андрей - хороший рассказчик; умеет общаться с детьми, заинтересовать их, увлечь. Это ценно.
  • т
    татьяна
    29 марта 2024
    В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
    Анна - прекрасный экскурсовод, тонко чувствующий удивительную природа Мещерского леса. Она много знает об обитателях заповедника, да и вообще, о
    читать дальше

    местной природе, интересно рассказывает. Нам очень повезло, 3 зубра, мама, папа и сыночек, вышли нам навстречу и посчастливилось даже покормить их сеном. Журавли тоже все показались нам. Вообщем, 27 марта мы провели прекрасный день в Окском заповеднике.

  • А
    Александр Иванович
    6 января 2024
    «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
    Отлично всё было. Помоему,я уже писал.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
  2. В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
  3. Шилово: неизведанный уголок рязанской земли (на вашем авто)
  4. «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
  5. Городище Старая Рязань и село Исады (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "На весь день" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 3 450 до 15 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Рязань на 1 день, гиды Рязани подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Рязань так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам