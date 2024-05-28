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общий язык с ребенком 10 лет, который не видел такого количества комаров:) Целый день прошел, как в компании давно знакомого человека, поэтому было очень комфортно. Побывали в доме, где родился Циолковский, увидели журавлей, зубров, немного прошлись по эко-тропе (была весна и было много воды еще), восхитил дом-музей сельского быта, где все можно потрогать, обо всем узнать и спросить, очень интересно!!! Спасибо Елене за компанию!