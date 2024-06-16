6 часов
Групповая
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: 3, 7 января
10 авг в 10:30
25 авг в 09:30
4 750₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К журавлям и зубрам
Начало: Пл. Соборная. триумфальная арка
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Начало: Старожилово, Улица Советская, 16а
Расписание: с пн по вс, начало с 11:30 до 17:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла16 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое Ольге Евгеньевне за интересный рассказ, гостеприимство и организацию!
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «По пригородам»
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