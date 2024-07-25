2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Древняя, но юная Рязань» - погружение в историю
Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки
Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по святым местам Рязанской области: Константиново и Пощупово
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 7 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория25 июля 2024Невероятно подробная и интересная экскурсия! В качестве гида нам попалась прекрасная девушка Ольга, которая не только подарила нам прекрасный день
- ААнна14 июля 2024Остались очень довольны гидом и экскурсией! Рекомендую!!! Интересная подача информации и видно, что Дмитрий любит свой город и отлично знает его историю!!! Скучно не будет точно! Спасибо!
- ЮЮлия9 июля 2024Были с Дмитрием на обзорной экскурсии по Рязани. Экскурсия произвела очень сильное впечатление. Дмитрий настоящий Краевед, который любит свой край,
- ООльга7 марта 2024Самый лучший Гид Рязани-Людмила Сергеевна! Рекомендую с уверенностью! 25 февраля 2024 года, находясь в санатории "Старица", мне были организованы две
- LLiliumwhite1313 июня 2023Отличный экскурсовод Сергей! Не заметили вообще, как прошло время. Брали экскурсию на машине гида, все комфортно. Гид отвечал на все вопросы, был очень вежливым и дружелюбным! Однозначно рекомендую и приедем ещё!)
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Популярные экскурсии»
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