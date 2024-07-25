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в Рязани, но еще и зарядила отличным настроением и рассказала о том, как и где можно отдохнуть в городе, но уже без нее: куда съездить, где кушать и какие места посмотреть. Здорово, что для каждого туриста свой собственный подход: те, кто больше любит развлекательное турне, то ходят собирают грибы с глазами по Рязани; для тех, кого больше интересует история проходит исторический экскурс и надо сказать, что наш гид способна и на то, и на то. Она обладает чудесными знаниями об истории и очень любопытно хвастает местными массовыми достопримечательностями: мы узнали историю рязанского княжества, отношение Рязани с Екатериной и Петром, узнали о главной улице Почтовой, Евпатии Коловрате (и других богатырях всея Руси), узнали легенду о грибочках, сфотографировали с рязанцем косопузым (чтобы вернуться обязательно в края) погрузились в исторические отношения между русскими князьями. А также посмотрели на невероятную колокольню и Рязанский кремль. На все вопросы у Ольги был ответ и свой улыбчивый подход! В общем, не могу найти ни одного негативного момента (хотя мы туристы очень придирчивые), только могу выразить слова благодарности: СПА-СИ-БО!