Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Рязани, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
Пешая
52 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Древняя, но юная Рязань
Пешая
50 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Древняя, но юная Рязань» - погружение в историю
Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки
Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
На машине
16 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по святым местам Рязанской области: Константиново и Пощупово
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 7 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    25 июля 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
    Невероятно подробная и интересная экскурсия! В качестве гида нам попалась прекрасная девушка Ольга, которая не только подарила нам прекрасный день
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    в Рязани, но еще и зарядила отличным настроением и рассказала о том, как и где можно отдохнуть в городе, но уже без нее: куда съездить, где кушать и какие места посмотреть. Здорово, что для каждого туриста свой собственный подход: те, кто больше любит развлекательное турне, то ходят собирают грибы с глазами по Рязани; для тех, кого больше интересует история проходит исторический экскурс и надо сказать, что наш гид способна и на то, и на то. Она обладает чудесными знаниями об истории и очень любопытно хвастает местными массовыми достопримечательностями: мы узнали историю рязанского княжества, отношение Рязани с Екатериной и Петром, узнали о главной улице Почтовой, Евпатии Коловрате (и других богатырях всея Руси), узнали легенду о грибочках, сфотографировали с рязанцем косопузым (чтобы вернуться обязательно в края) погрузились в исторические отношения между русскими князьями. А также посмотрели на невероятную колокольню и Рязанский кремль. На все вопросы у Ольги был ответ и свой улыбчивый подход! В общем, не могу найти ни одного негативного момента (хотя мы туристы очень придирчивые), только могу выразить слова благодарности: СПА-СИ-БО!

  • А
    Анна
    14 июля 2024
    Древняя, но юная Рязань
    Остались очень довольны гидом и экскурсией! Рекомендую!!! Интересная подача информации и видно, что Дмитрий любит свой город и отлично знает его историю!!! Скучно не будет точно! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    9 июля 2024
    Древняя, но юная Рязань
    Были с Дмитрием на обзорной экскурсии по Рязани. Экскурсия произвела очень сильное впечатление. Дмитрий настоящий Краевед, который любит свой край,
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    досконально знает историю и этнографию. В результате 3-х часовой экскурсии мы получили целостное представление об истории города, его людях, знаменитостях и исторических событиях. Дополнительно хочу отметить хорошо постановленную речь и умение уловить настроение туриста;)) Очень рекомендую!!! Плюс к вышесказанному: Дмитрий - заботливый, внимательный, интеллигентный молодой человек. При следующей поездке обязательно воспользуемся его услугами. Ставлю - ОТЛИЧНО!

  • О
    Ольга
    7 марта 2024
    Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
    Самый лучший Гид Рязани-Людмила Сергеевна! Рекомендую с уверенностью! 25 февраля 2024 года, находясь в санатории "Старица", мне были организованы две
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    экскурсии, а моим экскурсоводом была удивительный, замечательный, добрый, внимательный Гид - Людмила Сергеевна. Её профессионализм достоин уважения без всяких сомнений! В доступной увлекательной форме экскурсовод удерживала моё внимание на протяжении всего времени. Плотность и объем информации, радушие и улыбка, заставляли ловить каждое слово, затаив дыхание. Людмила Сергеевна встретила меня, как родного человека. И начала удивлять! Радушие и улыбка Людмилы остается в моей памяти навсегда. Я была поражена столь глубокими знаниями, активностью и позитивом, исходящих от сердца. И она не только светила своими знаниями, но и зарядила атмосферой добра, радостью в глазах, а так же правильным образом жизни. Материала было столько, что ещё долго буду переваривать. Искренне благодарна ей за внимание, понимание, за неизгладимое впечатление! Ко мне подстроились случайные слушатели, потому как их тоже увлекло. История, даты, имена и цитаты сыпались на нас," как из рога изобилия". Для себя вынесла столько интересного об этом прекрасном городе Рязань и его окрестностях. Познакомилась с удивительной историей рязанского края. Узнала о самых интересных страницах его прошлой и нынешней жизни. С Людмилой Сергеевной посчастливилось побывать и насладиться чудесными местами. Это незабываемо! Благодать! Сердечно благодарю Людмилу

  • L
    Liliumwhite13
    13 июня 2023
    Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
    Отличный экскурсовод Сергей! Не заметили вообще, как прошло время. Брали экскурсию на машине гида, все комфортно. Гид отвечал на все вопросы, был очень вежливым и дружелюбным! Однозначно рекомендую и приедем ещё!)

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
  2. Древняя, но юная Рязань
  3. Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в августе 2024
Сейчас в Рязани в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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