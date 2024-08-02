1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
3 700₽ за всё до 9 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
6 авг в 08:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
6 авг в 15:00
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю
Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Начало: На Первомайском проспекте
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по следам Сергея Есенина в Рязани
Посетите родные места Сергея Есенина в Рязанской области. Узнайте о жизни и творчестве великого поэта, побывайте в Константиново, Федякино и Дивово
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 августа 2024Прошло все замечательно, жаль, что нужно было уезжать, а то сходили бы еще на другие экскурсии. нам очень понравилось! Анастасию приятно слушать, интересно. Человек, знающий свое дело.
- ЕЕлена29 июля 2024Прогулялись по центру Рязани. Очень интересная экскурсия, у нас был экскурсовод-харизматичный Роман. Весело прошла наша прогулка, с вопросами и подарочками, детям и взрослым было интересно.
- ААнна29 июля 2024Спасибо большое Роману за замечательную экскурсию. Я сама- рязанка, была удивлена сколько интересных фактов и мест не знала о своем
- ММарина28 июля 2024Алексей действительно много знает о городе, историческое образование чувствуется. Мне немного не хватило архитектурных и культурно- художественных деталей, но это возможно мой запрос, другим людям это не нужно - я привыкла к искусствоведческому подходу))
- ННаталия28 июля 2024Это лучшее время провождение, было очень интересно и познавательно. В данной экскурсии ты не просто смотришь достопримечательности, но и пытаешься
- ЮЮлия27 июля 2024Огромное спасибо экскурсоводу Петру Анатольевичу. Прогулка была познавательной и веселой.
- ССветлана24 июля 2024Хотим выразить благодарность Денису Ляпину за чудесную экскурсию "Рязанские истории любви"! Надо отметить замечательную организацию мероприятия. Денис пошел нам навстречу
- ЛЛюдмила22 июня 2024Валентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны ему за любовь к Есенину,
- ААниса10 июня 2024Ооочень интересная, познавательная и необычная экскурсия по городу! Рекомендую! Несмотря на название -"Рязанские истории любви" - мужчинам тоже будет интересна)
- ЕЕвгения9 июня 2024Отличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметно, еще долго обсуждали удивившие факты после
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