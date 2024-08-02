Все – экскурсии в Рязани

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Рязани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Всё о Рязани в самом сердце города
Пешая
40 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.
Рязанские истории любви
Пешая
50 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
6 авг в 08:00
3 500 за всё до 8 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Пешая
121 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
6 авг в 15:00
от 4 800 за всё до 6 чел.
Деревянная Рязань
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю
Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Начало: На Первомайском проспекте
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Есенинские места Рязанской области
На машине
43 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по следам Сергея Есенина в Рязани
Посетите родные места Сергея Есенина в Рязанской области. Узнайте о жизни и творчестве великого поэта, побывайте в Константиново, Федякино и Дивово
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
10 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Прошло все замечательно, жаль, что нужно было уезжать, а то сходили бы еще на другие экскурсии. нам очень понравилось! Анастасию приятно слушать, интересно. Человек, знающий свое дело.
    Прошло все замечательно, жаль, что нужно было уезжать, а то сходили бы еще на другие экскурсииПрошло все замечательно, жаль, что нужно было уезжать, а то сходили бы еще на другие экскурсииПрошло все замечательно, жаль, что нужно было уезжать, а то сходили бы еще на другие экскурсии
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Прогулялись по центру Рязани. Очень интересная экскурсия, у нас был экскурсовод-харизматичный Роман. Весело прошла наша прогулка, с вопросами и подарочками, детям и взрослым было интересно.
  • А
    Анна
    29 июля 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Спасибо большое Роману за замечательную экскурсию. Я сама- рязанка, была удивлена сколько интересных фактов и мест не знала о своем
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    родном городе. Атмосфера во время экскурсии была доброжелательная и позитивная. Роман договорился о скидке в сувенирном магазине, куда мы захотели зайти, что было очень приятно. Моим гостям и мне все очень понравилось. Спасибо большое Роману!

  • М
    Марина
    28 июля 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Алексей действительно много знает о городе, историческое образование чувствуется. Мне немного не хватило архитектурных и культурно- художественных деталей, но это возможно мой запрос, другим людям это не нужно - я привыкла к искусствоведческому подходу))
  • Н
    Наталия
    28 июля 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Это лучшее время провождение, было очень интересно и познавательно. В данной экскурсии ты не просто смотришь достопримечательности, но и пытаешься
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    проникнуться, вникнуть в поставленные вопросы, дать правильный ответ. Теперь я понимаю, что Рязань - город, в который я хочу возвращаться. Этот город стал любимым, после моего родного города. И за это можно сказать спасибо Анатолию, который открыл мне завесу тайн данного города, а также заинтересовал для дальнейшего изучения истории Рязани

  • Ю
    Юлия
    27 июля 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Огромное спасибо экскурсоводу Петру Анатольевичу. Прогулка была познавательной и веселой.
  • С
    Светлана
    24 июля 2024
    Рязанские истории любви
    Хотим выразить благодарность Денису Ляпину за чудесную экскурсию "Рязанские истории любви"! Надо отметить замечательную организацию мероприятия. Денис пошел нам навстречу
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    и по нашей просьбе перенес время экскурсии на полчаса пораньше. Вместо заявленных полутора мы слушали Дениса больше двух часов, при этом ходили, по возможности, по теневой стороне, где-то сидели на лавочках, поэтому все прошло на одном дыхании. Экскурсовод учел возраст, интересы каждого из нашей мини-группы, отвечал на интересующие нас вопросы. Это была не экскурсия-лекция, а экскурсия-беседа. Мы узнали много новой информации, о многом задумались, положили в свою "копилочку" список книг, которые стоит почитать. В общем, прекрасно провели время и получили чудесные эмоции💓

  • Л
    Людмила
    22 июня 2024
    Есенинские места Рязанской области
    Валентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны ему за любовь к Есенину,
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    к России! С судьбой Есенина мы были немного знакомы (я прочитала книгу З. Прилепина "Есенин. Обещая встречу впереди"), мы очень подробно изучили сайт музея в Константиново, поэтому, можно сказать, что находились с Валентином "на одной волне". По моей просьбе Валентин сделал для нас предзаказ на посещение мастер-класса "Игры и игрушки крестьянских детей", Катя от мастер-класса была в восторге! Но главное в Константинове - это ощущение необыкновенной мощи и красоты! Именно там понимаешь:"Здесь русский Дух, здесь Русью пахнет!" и, глядя на все это, понимаешь, откуда черпал силы Великий Русский Поэт СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН! Валентин, благодарю Вас еще раз за замечательную экскурсию!

    Валентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны емуВалентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны емуВалентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны емуВалентин замечательный экскурсовод! Мы, это я, мой муж Сергей и внучка Катя 9-ти лет, благодарны ему
  • А
    Аниса
    10 июня 2024
    Рязанские истории любви
    Ооочень интересная, познавательная и необычная экскурсия по городу! Рекомендую! Несмотря на название -"Рязанские истории любви" - мужчинам тоже будет интересна)
  • Е
    Евгения
    9 июня 2024
    Деревянная Рязань
    Отличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметно, еще долго обсуждали удивившие факты после
    Отличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметноОтличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметноОтличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметноОтличное знание материала! Прошлись по всем закоулкам города в поисках памятников деревянной архитектуры. Время пролетело незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Всё о Рязани в самом сердце города
  2. Рязанские истории любви
  3. Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
  4. Деревянная Рязань
  5. Есенинские места Рязанской области
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в августе 2024
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