3.5 часа
Индивидуальная
Велопрогулка к Мещерским озерам
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
11 авг в 11:00
12 авг в 09:00
2 600₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Отправляйтесь в Окский заповедник в Рязани! В группе до 3 человек вы увидите журавлей и зубров, прогуляетесь по лесу и посетите Музей сельского быта
Начало: На Соборной площади
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра15 июля 2024Впервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенно вам понравится. Велосипеды хорошие,
- ЕЕлена11 июля 2024Мы в восторге от прогулки! Легко, весело, маршрут интересный и нетрудный, купались а Озере. А Евгений очень интересно рассказывал, напоил чаем. Очень рекомендую
- ММила20 мая 2024Большое спасибо за нашу велопрогулку, принимали участие все семьёй 2 ребенка (3,5 года и 5 лет) детям очень понравилось, хотят ещё. Евгений очень коммуникабельный и приятный человек, грамотный гид, видно, что человек любит свой родной край.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «За городом и природа»
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