За городом и природа – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Рязани, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Велопрогулка к Мещерским озерам
На велосипеде
38 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
Велопрогулка к Мещерским озерам
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
11 авг в 11:00
12 авг в 09:00
2 600 за человека
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
27 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
На машине
7 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Отправляйтесь в Окский заповедник в Рязани! В группе до 3 человек вы увидите журавлей и зубров, прогуляетесь по лесу и посетите Музей сельского быта
Начало: На Соборной площади
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
10 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    15 июля 2024
    Велопрогулка к Мещерским озерам
    Впервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенно вам понравится. Велосипеды хорошие,
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    ехать комфортно. Евгений по дороге очень интересно рассказывает экскурсию. Мне так понравилось, что когда экскурсия закончилась я расстроилась, что мало))) помимо езды на велосипеде, мы искупались, поели ягод с куста, умылись водой из колодца.

    Впервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенноВпервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенноВпервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенноВпервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенноВпервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенно
  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Велопрогулка к Мещерским озерам
    Мы в восторге от прогулки! Легко, весело, маршрут интересный и нетрудный, купались а Озере. А Евгений очень интересно рассказывал, напоил чаем. Очень рекомендую
  • М
    Мила
    20 мая 2024
    Велопрогулка к Мещерским озерам
    Большое спасибо за нашу велопрогулку, принимали участие все семьёй 2 ребенка (3,5 года и 5 лет) детям очень понравилось, хотят ещё. Евгений очень коммуникабельный и приятный человек, грамотный гид, видно, что человек любит свой родной край.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Велопрогулка к Мещерским озерам
  2. Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
  3. В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в августе 2024
Сейчас в Рязани в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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