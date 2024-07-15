читать дальше ехать комфортно. Евгений по дороге очень интересно рассказывает экскурсию. Мне так понравилось, что когда экскурсия закончилась я расстроилась, что мало))) помимо езды на велосипеде, мы искупались, поели ягод с куста, умылись водой из колодца.

Впервые катались на велосипедах по такой местности. Если вы любите природу, ее ароматы, красоту, то определенно вам понравится. Велосипеды хорошие,