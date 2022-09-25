Программа:

1 день.

10:10 — 10:30 Встреча туристов на ж/д вокзалах.

10:10 – 10:15 ж/д вокзал Рязань-I гид с оранжевой табличкой «Рязань».

10:20 – 10:35 ж/д вокзал Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами.

Обзорная автобусная экскурсия по заснеженной Рязани. Более IХ веков в центре земли Русской стоит древняя Рязань, прекрасная и неповторимая. Город с богатой историей, которой наши гиды любят делиться с гостями наших экскурсий. Мы проедем по основным улицам города, посмотрим достопримечательности, полюбуемся его сказочным новогодним убранством.

Рязанский Кремль, традиционный и уютный, является главным историческим украшением города. Великолепный ансамбль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. Здесь можно прогуливаться часами, любуясь, слушая истории наших гидов. В зимнее время Дворцовый ансамбль Рязанского Кремля заботливо укрыт снежным покрывалом. Красивейшая Соборная колокольня, грандиозный Успенский собор, изящный Христорождественский собор, уникальная Церковь Святого Духа — всё впечатляет красотой!

Обед в кафе.

Экскурсия в музей леденца. Здесь вы узнаете историю сахара, рязанской области и леденца. Как это все связанно? Когда, если не в новогодние выходные слушать истории о сладком чуде?! Оказывается всем знакомый леденцовый петушок на палочке родился именно в Рязани. Рязанский предприниматель Николай Петрович Шишков создал в 1829 году образцовое свеклосахарное предприятие, занимался изучением свойств сахара, получил несколько патентов. (А ещё он был героем войны 1812 года и членом комиссии, готовящей документы на отмену крепостного права, во как!). А почему леденец получил форму именно петушка — это вы узнаете в музее!:

17:00 Окончание программы. Трансфер в гостиницы.

2 день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

9:20 Встреча с гидом в гостинице «Форум».

9:30 Встреча с гидом в гостинице «ПИК».

9:40 Встреча с гидом в гостинице «Старый Город». Отправление в Солотчу.

Посещение п. Солотча

Переезд в столицу мещерского края. Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани. В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества. Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку. Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.

Экскурсия в дом-музей И. П. Пожалостина.

Недалеко от центра поселка Солотча в тени 160-летнего дуба, посаженного при закладке дома, «притаился» дом с флигелем и резными наличниками. Это музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы. Мастер сам построил на этом месте дом в 1880 году, когда семья жила в Петербурге. В советское время, в 1930-50-е гг., здесь работали известные писатели К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, Р. И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.

Обед в кафе

Посещение РК «В некотором царстве»

Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство! Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле — с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей — уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком. Свободное время (1 час).

Фотостоп в ГК «Рыбацкая деревня»

На обратном пути заглянем в настоящую скандинавскую Рыбацкую деревню неподалеку от Рязани, где можно сделать удивительные «норвежские» фотографии. Главная достопримечательность поселка — настоящий маяк, на который можно подняться и осмотреться вокруг. (за доп. плату). Конечно, свою изначальную функцию он не выполняет, никакие корабли об опасных скалах не предупреждает. Но в качестве украшения и колоритной детали смотрится отлично.

17:00 Трансфер на вокзалы. Окончание программы.