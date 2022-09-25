Двухдневный тур «В Некотором царстве - Рязанском государстве!»

В первый день вас ждет экскурсия по территории Рязанского Кремля

В первый день вас ждет экскурсия по территории Рязанского Кремля, музея-истории Леденца, пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» по улице Почтовой и Соборной.

А во второй день вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село в Константиново, подарившее миру замечательного поэта. Вы посетите дом Есениных и усадьба Л. И. Кашиной, Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. Сюда на службу часто приходил с бабушкой и юный Сережа Есенин.
Двухдневный тур «В Некотором царстве - Рязанском государстве!»
Двухдневный тур «В Некотором царстве - Рязанском государстве!»
Двухдневный тур «В Некотором царстве - Рязанском государстве!»
Двухдневный тур «В Некотором царстве - Рязанском государстве!»
Двухдневный тур «В Некотором царстве - Рязанском государстве!»
Двухдневный тур «В Некотором царстве - Рязанском государстве!»
Двухдневный тур «В Некотором царстве - Рязанском государстве!»

Что вас ожидает 🤩

  • Рязанский Кремль
  • Соборная колокольня
  • Успенский собор
  • Христорождественский собор
  • Церковь Святого Духа
  • Музей леденца
  • Поселок Солотча
  • Дом-музей И. П. Пожалостина
  • Загородный комплекс «В некотором царстве»
  • Загородный комплекс «Рыбацкая деревня»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

  • 1 день.
  • 10:10 — 10:30 Встреча туристов на ж/д вокзалах.
  • 10:10 – 10:15 ж/д вокзал Рязань-I гид с оранжевой табличкой «Рязань».
  • 10:20 – 10:35 ж/д вокзал Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами.
  • Обзорная автобусная экскурсия по заснеженной Рязани. Более IХ веков в центре земли Русской стоит древняя Рязань, прекрасная и неповторимая. Город с богатой историей, которой наши гиды любят делиться с гостями наших экскурсий. Мы проедем по основным улицам города, посмотрим достопримечательности, полюбуемся его сказочным новогодним убранством.
Рязанский Кремль, традиционный и уютный, является главным историческим украшением города. Великолепный ансамбль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. Здесь можно прогуливаться часами, любуясь, слушая истории наших гидов. В зимнее время Дворцовый ансамбль Рязанского Кремля заботливо укрыт снежным покрывалом. Красивейшая Соборная колокольня, грандиозный Успенский собор, изящный Христорождественский собор, уникальная Церковь Святого Духа — всё впечатляет красотой!
Обед в кафе.
Экскурсия в музей леденца. Здесь вы узнаете историю сахара, рязанской области и леденца. Как это все связанно? Когда, если не в новогодние выходные слушать истории о сладком чуде?! Оказывается всем знакомый леденцовый петушок на палочке родился именно в Рязани. Рязанский предприниматель Николай Петрович Шишков создал в 1829 году образцовое свеклосахарное предприятие, занимался изучением свойств сахара, получил несколько патентов. (А ещё он был героем войны 1812 года и членом комиссии, готовящей документы на отмену крепостного права, во как!). А почему леденец получил форму именно петушка — это вы узнаете в музее!:
17:00 Окончание программы. Трансфер в гостиницы.

2 день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
9:20 Встреча с гидом в гостинице «Форум».
9:30 Встреча с гидом в гостинице «ПИК».
9:40 Встреча с гидом в гостинице «Старый Город». Отправление в Солотчу.

Посещение п. Солотча

Переезд в столицу мещерского края. Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани. В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества. Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку. Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.
Экскурсия в дом-музей И. П. Пожалостина.
Недалеко от центра поселка Солотча в тени 160-летнего дуба, посаженного при закладке дома, «притаился» дом с флигелем и резными наличниками. Это музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы. Мастер сам построил на этом месте дом в 1880 году, когда семья жила в Петербурге. В советское время, в 1930-50-е гг., здесь работали известные писатели К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, Р. И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.

Обед в кафе

Посещение РК «В некотором царстве»

Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство! Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле — с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей — уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком. Свободное время (1 час).

Фотостоп в ГК «Рыбацкая деревня»

На обратном пути заглянем в настоящую скандинавскую Рыбацкую деревню неподалеку от Рязани, где можно сделать удивительные «норвежские» фотографии. Главная достопримечательность поселка — настоящий маяк, на который можно подняться и осмотреться вокруг. (за доп. плату). Конечно, свою изначальную функцию он не выполняет, никакие корабли об опасных скалах не предупреждает. Но в качестве украшения и колоритной детали смотрится отлично.
17:00 Трансфер на вокзалы. Окончание программы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Питание по программе
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ж/Д вокзале Рязань-I, Ж/Д вокзал Рязань-II
Когда и сколько длится?
Когда: 3, января, 7 января
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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