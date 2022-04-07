Город воинской доблести

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Город воинской доблести
Город воинской доблести
Город воинской доблести
Город воинской доблести

Что вас ожидает 🤩

  • Музей истории воздушно-десантных войск
  • Музей-усадьба академика И. П. Павлова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 12 часов до наступления даты экскурсии.

Начало программы идет со знакомства с филиалом Центрального музея Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации - музеем истории воздушно-десантных войск. В здании 1816 года, мы сможем познакомиться с экспозициями, впервые представленными в 1972 году. Здесь Вы сможете ознакомиться с реликвийными знаменами, образцами стрелкового оружия отечественного и иностранного производства, образцами формы солдат, коллекцией десантных парашютов. У Вас будет возможность прикоснуться к большинству экспонатов, подержать их в руках, что особенно важно в восприятии информации.

После обеда мы с Вами отправимся в мемориальный Музей-усадьбу академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей – подлинный дом семьи известного академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера семейной жизни русской интеллигенции.

В любое время года этот чудесный уголок утраченной России восхищает посетителей. Весной чудом пробуждения природы, летом – божественным ароматом наливающихся яблок, осенью – дивными красками золотого сада, зимой – кружевом снежных ветвей. И абсолютно всегда – потрясающими рассказами экскурсовода.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Входные билеты по прогграмме
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:30

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