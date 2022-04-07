Начало программы идет со знакомства с филиалом Центрального музея Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации - музеем истории воздушно-десантных войск. В здании 1816 года, мы сможем познакомиться с экспозициями, впервые представленными в 1972 году. Здесь Вы сможете ознакомиться с реликвийными знаменами, образцами стрелкового оружия отечественного и иностранного производства, образцами формы солдат, коллекцией десантных парашютов. У Вас будет возможность прикоснуться к большинству экспонатов, подержать их в руках, что особенно важно в восприятии информации.

После обеда мы с Вами отправимся в мемориальный Музей-усадьбу академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата. Этот уютный и «обжитой» музей – подлинный дом семьи известного академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера семейной жизни русской интеллигенции.

В любое время года этот чудесный уголок утраченной России восхищает посетителей. Весной чудом пробуждения природы, летом – божественным ароматом наливающихся яблок, осенью – дивными красками золотого сада, зимой – кружевом снежных ветвей. И абсолютно всегда – потрясающими рассказами экскурсовода.