Ксения проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Дамский мир сто лет назад

На прогулке 👣 поговорим об эпохе перемен в конце 19 века в России, когда бурно развивалась промышленность и в быту происходило немало важных изменений. В фокусе внимания будет женщина и трансформации, которые стали происходить в ее жизни на рубеже столетий. Вы узнаете, как большая степень свободы формировала круг ее интересов, а новые изобретения из мира красоты и здоровья меняли внешний облик. Я расскажу о появлении разных женских журналов; модистках, предлагавших новые фасоны платьев и парижские шляпки; а также о косметике и парфюмерии, заполнявшей полки магазинов.

Мир косметики и парфюмерии в старинной Рязани

Вы узнаете, как жил небольшой провинциальный город 🏙️, когда магазинов и аптек, продающих заветные баночки и флакончики, было в изобилии. Я расскажу, чем там торговали помимо лекарств и парфюмерии, где находилась старейшая городская аптека и кто из рязанских аптекарей не только производил собственный одеколон, но имел и свою валюту. Помогу представить центральные улицы в 19 веке — Астраханскую, Почтовую, Соборную, — где выставлялись духи и косметика немецких, французских, российских и даже местных марок. Также вы услышите, чем занимались куафёры и постижёры; чем гримировались в театрах до того, как Максимилиан Факторович (Max Factor) изобрел свой грим, и какие рецепты красоты предлагались дамам прошлого века.

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