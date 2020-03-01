Ксения проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков

О косметике, парфюмерии, моде и влиянии исторических трансформаций на облик женщин

Ксения
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Ксения – представитель гидов
Гуляя по центральным улочкам, вы узнаете, как экономические изменения на заре прошлого столетия отразились на образе жизни женщин и способах ухаживать за собой.

Каким был ассортимент косметических и парфюмерных товаров и какие фасоны платьев с шляпками предлагали модистки.

А также услышите о местных аптекарях и знаменитом уроженце Рязани — основателе компании Max Factor.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на ул. Ленина
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Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков
Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков

Что вас ожидает

Дамский мир сто лет назад
На прогулке поговорим об эпохе перемен в конце 19 века в России, когда бурно развивалась промышленность и в быту происходило немало важных изменений. В фокусе внимания будет женщина и трансформации, которые стали происходить в ее жизни на рубеже столетий. Вы узнаете, как большая степень свободы формировала круг ее интересов, а новые изобретения из мира красоты и здоровья меняли внешний облик. Я расскажу о появлении разных женских журналов; модистках, предлагавших новые фасоны платьев и парижские шляпки; а также о косметике и парфюмерии, заполнявшей полки магазинов.

Мир косметики и парфюмерии в старинной Рязани
Вы узнаете, как жил небольшой провинциальный город, когда магазинов и аптек, продающих заветные баночки и флакончики, было в изобилии. Я расскажу, чем там торговали помимо лекарств и парфюмерии, где находилась старейшая городская аптека и кто из рязанских аптекарей не только производил собственный одеколон, но имел и свою валюту. Помогу представить центральные улицы в 19 веке — Астраханскую, Почтовую, Соборную, — где выставлялись духи и косметика немецких, французских, российских и даже местных марок. Также вы услышите, чем занимались куафёры и постижёры; чем гримировались в театрах до того, как Максимилиан Факторович (Max Factor) изобрел свой грим, и какие рецепты красоты предлагались дамам прошлого века.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков
Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков
Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков
Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков
Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков
Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков
Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков
Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков
Мир красоты в Рязани на рубеже 19-20 веков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ул. Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Я представляю туристическо-образовательный проект. Каждому нашему мероприятию и экскурсии предшествует серьезная работа с фактическим материалом, проверенными источниками и архивными данными. Мы верим, что познание своей истории, традиций, да и просто прогулка по городу или поездка за город могут быть атмосферными и нескучными.
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Ксения проводит ещё 1 экскурсию

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