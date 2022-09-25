Программа:

10:10 – 10:15 ж/д вокзал Рязань-I гид с оранжевой табличкой «Рязань».

10:20 – 10:35 ж/д вокзал Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами.

10:40 Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.

Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село, подарившее миру замечательного поэта. Зимой в Константиново совершенно особая атмосфера: деревья окружены снегом, ели повесили громадные тяжелые лапы, березы склонились макушками до самой земли и стали кружевными арками.

В центре села расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта построил дом, где 21 сентября (3 октября – по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин. Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. Именно с ним ассоциируется есенинский поэтический образ «золотой бревенчатой избы». Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой. Рядом высится толстенный тополь, посаженный поэтом, и белоснежные березы. И они все еще растут, пережив поэта почти на столетие…

Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт. В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.

Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.

12:00 Посещение музеев: дом Есениных и Литературный музей

14:00 Обед в кафе.

15:00 Переезд в с. Пощупово.

Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. Сюда на службу часто приходил с бабушкой и юный Сережа Есенин. Согласно летописи, обитель основана греческими монахами в конце XII века. Вот это древность! Эти же монахи принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой (отсюда и название монастыря). По одной из легенд, эта икона неоднократно спасала монастырь от разорения во время нашествия татаро-монгол на рязанские земли. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.

16:30 Отъезд в Рязань.