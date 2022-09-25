Вы посетите поселок Солотчу и дом-музей И. П
Вы посетите поселок Солотчу и дом-музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы. В советское время здесь работали известные писатели К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, Р. И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.
А ещё вас ждет посещение загородного комплекса «В некотором царстве», где вы сможете отдохнуть от городской атмосферы и погрузиться в сказку, прогуливаясь по неведомым дорожкам, по следам невиданных зверей.
А ещё вас ждет посещение загородного комплекса «В некотором царстве», где вы сможете отдохнуть от городской атмосферы и погрузиться в сказку, прогуливаясь по неведомым дорожкам, по следам невиданных зверей.
Что вас ожидает 🤩
- Свято-Иоанно-Богословский монастырь в с. Пощупово
- Музей-усадьба Есениных в с. Константиново
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
- 10:10 – 10:15 ж/д вокзал Рязань-I гид с оранжевой табличкой «Рязань».
- 10:20 – 10:35 ж/д вокзал Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами.
- 10:40 Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
- Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село, подарившее миру замечательного поэта. Зимой в Константиново совершенно особая атмосфера: деревья окружены снегом, ели повесили громадные тяжелые лапы, березы склонились макушками до самой земли и стали кружевными арками.
В центре села расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта построил дом, где 21 сентября (3 октября – по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин. Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. Именно с ним ассоциируется есенинский поэтический образ «золотой бревенчатой избы». Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой. Рядом высится толстенный тополь, посаженный поэтом, и белоснежные березы. И они все еще растут, пережив поэта почти на столетие…
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт. В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
12:00 Посещение музеев: дом Есениных и Литературный музей
14:00 Обед в кафе.
15:00 Переезд в с. Пощупово.
Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. Сюда на службу часто приходил с бабушкой и юный Сережа Есенин. Согласно летописи, обитель основана греческими монахами в конце XII века. Вот это древность! Эти же монахи принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой (отсюда и название монастыря). По одной из легенд, эта икона неоднократно спасала монастырь от разорения во время нашествия татаро-монгол на рязанские земли. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.
16:30 Отъезд в Рязань.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание по программе
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ж/Д вокзале Рязань-I, Ж/Д вокзал Рязань-II
- Когда и сколько длится?
- Когда: 2, 6 январяЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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