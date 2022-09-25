На старт! Новый год! Константиново

Вы посетите поселок Солотчу и дом-музей И. П

Вы посетите поселок Солотчу и дом-музей И. П. Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы. В советское время здесь работали известные писатели К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, Р. И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы.

А ещё вас ждет посещение загородного комплекса «В некотором царстве», где вы сможете отдохнуть от городской атмосферы и погрузиться в сказку, прогуливаясь по неведомым дорожкам, по следам невиданных зверей.
На старт! Новый год! Константиново
На старт! Новый год! Константиново
На старт! Новый год! Константиново
На старт! Новый год! Константиново
На старт! Новый год! Константиново
На старт! Новый год! Константиново

Что вас ожидает 🤩

  • Свято-Иоанно-Богословский монастырь в с. Пощупово
  • Музей-усадьба Есениных в с. Константиново
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

  • 10:10 – 10:15 ж/д вокзал Рязань-I гид с оранжевой табличкой «Рязань».
  • 10:20 – 10:35 ж/д вокзал Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами.
  • 10:40 Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
  • Вас ждет зимняя сказочная экскурсия в старинное рязанское село, подарившее миру замечательного поэта. Зимой в Константиново совершенно особая атмосфера: деревья окружены снегом, ели повесили громадные тяжелые лапы, березы склонились макушками до самой земли и стали кружевными арками.
В центре села расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта построил дом, где 21 сентября (3 октября – по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин. Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. Именно с ним ассоциируется есенинский поэтический образ «золотой бревенчатой избы». Экспозиция дома переносит нас в 20-е годы, когда, будучи прославленным на всю Россию поэтом, Сергей Есенин приезжал в родительский дом, чтобы отдохнуть здесь измученной душой. Рядом высится толстенный тополь, посаженный поэтом, и белоснежные березы. И они все еще растут, пережив поэта почти на столетие…
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт. В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
12:00 Посещение музеев: дом Есениных и Литературный музей
14:00 Обед в кафе.
15:00 Переезд в с. Пощупово.
Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. Сюда на службу часто приходил с бабушкой и юный Сережа Есенин. Согласно летописи, обитель основана греческими монахами в конце XII века. Вот это древность! Эти же монахи принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой (отсюда и название монастыря). По одной из легенд, эта икона неоднократно спасала монастырь от разорения во время нашествия татаро-монгол на рязанские земли. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.
16:30 Отъезд в Рязань.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ж/Д вокзале Рязань-I, Ж/Д вокзал Рязань-II
Когда и сколько длится?
Когда: 2, 6 января
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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